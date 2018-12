Sport nel 2019 | i grandi eventi in programma Le date e gli appuntamenti da non perdere

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 29 dicembre : Paris vince ancora! Bene Pellegrino nelle qualifiche della sprint : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 29 dicembre). Si preannuncia una giornata davvero molto ricca e avvincente, con tante gare assolutamente da non perdere e che ci regaleranno grandissime emozioni. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà grande protagonista: gli uomini saranno impegnati col superG di Bormio, l’Italia si affida nuovamente a Christof Innerhofer e a Dominik Paris che vogliono regalarci ...

TraSporto Marittimo nel Golfo di Napoli - Assoutenti chiede tavolo permanente per tutelare utenti del mare : La recente bocciatura del regolamento regionale del Trasporto Marittimo nel Golfo di Napoli da parte dell' Antitrust , intervenuta grazie a una segnalazione di Assoutenti , assegna alla Regione ...

ESport : i 10 titoli che hanno distribuito i montepremi più alti nel 2018 - dagli storici CSGO e Dota2 alla new entry Fortnite : A pochi giorni dalla fine del 2018 è giunto il momento di fare classifiche e bilanci dell’annata Esport. La prima riguarda i 10 montepremi (totali) più alti per gioco, distribuiti nel corso dell’intera annata dalle relative competizioni, stilata da The Esports Observer e basata sui dati raccolti da Esports Earnings. Il primi risultati che saltano all’occhio vedono i tre principali titoli competitivi incrementare la somma di denaro andata in ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 28 dicembre : Brignone vicina a Shiffrin nella prima manche - dalle 11.30 Bormio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi venerdì 28 dicembre). Sci alpino show, si torna finalmente sulla neve dopo la breve sosta per le festività natalizie e la Coppa del Mondo torna subito protagonista con due appuntamenti davvero imperdibili in una giornata davvero molto ricca e avvincente in cui ne vedremo delle belle. Gli uomini saranno impegnati nell’entusiasmante discesa libera di Bormio, una grande ...

TraSporto aereo : nelle feste natalizie si vola sempre più self service : nelle festività natalizie si vola sempre più self-service: dal check-in all’etichettatura bagagli, dall’orientamento in aeroporto all’intrattenimento in volo e la segnalazione di irregolarità, aumentano le soluzioni tecnologiche sviluppate da compagnie aeree e aeroporti per consentire ai passeggeri maggiore autonomia nella gestione del viaggio. È quanto rilevato dall’indagine 2018 Air Transport Cybersecurity Insights di SITA, specialista IT che ...

Necrologio Sportivo : tutti i campioni che ci hanno lasciato nel 2018 : Come vuole il corso naturale delle cose, anche nel 2018 tanti campioni sportivi ci hanno lasciato, alcuni per cause naturali, altri in tragici incidenti. Ricordiamoli tutti in questo Necrologio sportivo dell’anno. 1º gennaio Gert Brauer, calciatore tedesco orientale (n. 1955) Hannu Rantakari, ginnasta finlandese (n. 1939) 2 gennaio Alan Deakin, calciatore inglese (n. 1941) Michael Pfeiffer, calciatore tedesco (n. 1925) 4 ...

2018 - l’anno delle mamme regine nello Sport : Mara - Serena - Martina e le altre : Serena WilliamsMarit BjoergenMartina ValcepinaElisa Di FranciscaMara NavarriaSerena OrtolaniTania Cagnotto e Francesca DallapèFino a qualche anno bastavano le dita di una mano per contarle, poi ne sono servite due e adesso si arriva anche a quattro. Le atlete che tornano a fare sport dopo essere diventate mamme sono sempre di più. In Italia ci sono i nomi storici di Josefa Idem, più vincente da mamma che prima, e Valentina Vezzali. Non sono più ...

Il 2018 di Brembo - leader nel motorSport mondiale : Brembo, leader nelle applicazioni di impianti frenanti e sistemi ad elevate prestazioni, conferma la propria supremazia tecnologica nel motorsport attraverso i grandi successi conquistati nelle competizioni motoristiche del 2018. Presente in Formula 1 dal 1975, Brembo può vantare la vittoria in 404 Gran Premi per un totale di 25 Campionati del Mondo Piloti e 28 […] L'articolo Il 2018 di Brembo, leader nel motorsport mondiale sembra essere ...

Lutto nel mondo dello Sport ennese : si è spento il rugbista Luis Biondo : Lutto nell'ambiente del movimento del Rugby locale ma dello sport in genere. Si è spento Luis Biondo, anima del movimento rugbistico ennese "dirigente, amico, fratello di tutti noi " scrivono i responsabili della società di Rugby de Le Aquile Enna sui social " ...

Vediamo se così ti convinciamo a fare Sport nel 2019 : Quindi vogliamo esserti d'aiuto, e cercare di convincerti a lasciare la pigrizia da parte e fare del 2019 l'anno in cui finalmente andrai in palestra , o deciderai di fare qualsiasi altro sport, . ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 23 dicembre : Pittin si difende nel salto - ora Lukas Hofer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale degli Sport Invernali: oggi, domenica 23 dicembre, fari puntati su due specialità su tutte, vale a dire il biathlon e la combinata nordica. A Nove Mesto andrà in scena il doppio appuntamento della mass start. Saranno gli uomini a dare inizio alle danze. Una gara con partenza in linea che vivrà probabilmente del confronto tra il norvegese Johannes Boe e il francese Martin Fourcade. Un confronto ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 23 dicembre : mass start importante per Wierer nel biathlon - Pittin ci prova nella combinata nordica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale degli Sport Invernali: oggi, domenica 23 dicembre, fari puntati su due specialità su tutte, vale a dire il biathlon e la combinata nordica. A Nove Mesto andrà in scena il doppio appuntamento della mass start. Saranno gli uomini a dare inizio alle danze. Una gara con partenza in linea che vivrà probabilmente del confronto tra il norvegese Johannes Boe e il francese Martin Fourcade. Un confronto ...

'L'anello dei monasteri' disegnato dal Mountain Bike Club per il primo raduno tra Sport e cultura : Un percorso unico, denominato non a caso 'L'anello dei monasteri' , disegnato attorno alla cittadina di Soveria Mannelli, dalla doppia valenza: sportiva, perchè si è trattato di un circuito ciclistico ...

Max Rendina ed Emanuele Inglesi nella commissione Sportiva dell’Automobile Club Roma : Max Rendina, ideatore del Rally di Roma Capitale e Campione del Mondo Rally Produzione 2014, è stato inserito, insieme al suo storico navigatore Emanuele Inglesi, nella commissione sportiva dell’Automobile Club Roma La Presidente dell’Automobile Club Roma Giuseppina Fusco con il Direttore Riccardo Alemanno hanno creato la commissione sportiva dell’Ente pubblico Romano. A presiedere l’organo dell’Automobile Club Roma è ...