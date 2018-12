cataniaoggi

: Sanità: ogni anno a S.Silvestro, stessa infermiera fa nascere 2 bimbe in casa - GoSalute : Sanità: ogni anno a S.Silvestro, stessa infermiera fa nascere 2 bimbe in casa - Club_Liguria : RT @GiovanniToti: In visita all’ospedale #SanMartino per monitorare la situazione prima del ponte di #Capodanno e ringraziare tutti gli ope… - bruno36738394 : @Agenzia_Ansa non vorrei che poi ogni citta' pretenda i ticket per l'ingresso !, prevedo una guerra tra' citta', e… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) , AdnKronos Salute, - Un singolare accavallarsi di coincidenze l'ha trasformata per due anni di fila in 'angelo per caso' di due bebè - entrambe femmine - che avevano fretta di venire al mondo e sono ...