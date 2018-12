L' Italia da Matteo R a Matteo S

Manovra - è rottura tra Forza Italia e Lega : “Matteo Salvini è un traditore” : Durissimo scontro sui contenuti della legge di bilancio fra Forza Italia e la Lega. Renato Brunetta parla di "Salvini traditore degli elettori", mentre Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, sottolinea come il "reddito di cittadinanza è un capriccio del Movimento 5 Stelle che sarà pagato dal Nord.Continua a leggere

Tennis - Matteo Berrettini : “Voglio portare l’Italia alle finali di Coppa Davis e migliorare negli Slam” : È il talento più interessante per quanto riguarda il Tennis italiano. Matteo Berrettini in questo 2018 è colui che ha compiuto la crescita più importante: arrivato fino al numero 59 della classifica ATP, il romano ha anche agguantato il primo titolo in carriera in quel di Gstaad battendo l’iberico Bautista Agut. A breve, da Doha, ripartirà una nuova annata. L’azzurro è stato intervistato dal Corriere della Sera. Su ciò che potrebbe ...

Manovra - Matteo Renzi : “Truffa scandalosa ai danni degli Italiani - il conto lo paga la gente” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, attacca la maggioranza di governo per tutte le promesse fatte in campagna elettorale e non mantenute con la legge di Bilancio: "La truffa messa ai danni degli italiani è scandalosa. Vi hanno raccontato balle su balle e adesso il conto lo paga la povera gente", scrive su Facebook.Continua a leggere

Matteo Renzi - golpe nel Pd in Sicilia : la prova dell'inciucio con Forza Italia : Più che primarie del Pd, in Sicilia è andata in scena la resa dei conti tra Renziani e il resto dei dem, con il rischio altissimo che tutto finisca in procura e una scissione temuta a livello ...

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani 2019 : Matteo Rizzo e Daniel Grassl - una sana competizione interna che può fare bene al vivaio azzurro : In occasione dei Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio artistico che andranno in scena questo fine settimana al Palaghiaccio di Trento assisteremo ad un confronto davvero interessante. Dopo un inizio di stagione a dir poco perfetto si sfideranno infatti per la prima volta dopo i Nazionali scorsi di Milano Matteo Rizzo e Daniel Grassl. Entrambi gli atleti arrivano a Trento dopo gare incoraggianti e positive, in cui hanno dimostrato di poter ...

Forza Italia - Versace : 'M5S irrispettoso : ha umiliato e abbandonato Matteo Dall'Osso' : Con un post sul nuovo blog di Mariastella Gelmini, la deputata Giusy Versace, atleta paralimpica e scrittrice, con un passato anche da conduttrice televisiva, ha espresso le sue valutazioni non solo sulla manovra di bilancio M5S-Lega, ma anche sulla vicenda, consumatasi in questi giorni, del passaggio in Forza Italia dell'ex grillino Matteo Dall'Osso, deputato affetto da disabilità. Versace: 'Bisognerebbe aumentare le pensioni di invalidità ...

L'ex grillino Matteo Dall'Osso adesso in Forza Italia : 'Berlusconi è un vero signore' : Intervistato da Radio Cusano, L'ex grillino Matteo Dall'Osso, parlamentare affetto da disabilità, ha svelato alcuni retroscena sul suo approdo in Forza Italia, il partito liberale di centrodestra fondato nel 1994 da Silvio Berlusconi. Dall'Osso, a Radio Cusano, ha precisato prontamente di non essere stato comprato da nessuno ma che avrebbe scelto Forza Italia per abbracciare le battaglie che gli azzurri portano avanti a favore della democrazia, ...

Matteo Salvini - l'ultimo trionfo : anche il Censis costretto ad ammettere che oggi l'Italia vuole lui : Il caos prolungato della politica e l' incertezza dell' economia è un buco che richiede una sempre più pressante domanda di regole, anche se, a cercare d' imporle si può diventare 'intolleranti fino ...

Matteo Salvini - come diventa pure re di Napoli : chi ci sarà in piazza - così si prende l'Italia : A due giorni dalla manifestazione di piazza del Popolo ieri, sulla direttrice di via del Corso, era già tutto un via vai di parlamentari, dirigenti e semplici militanti della Lega. 'C' è grande attesa ...

Matteo Salvini si prepara per la manifestazione della Lega a Roma : “L’Italia rialza la testa” : Matteo Salvini rilancia la manifestazione di domani 8 dicembre a Roma, in piazza del Popolo, della Lega: sarà una "grande festa", annuncia parlando dell'importanza di lanciare "un chiaro messaggio all'Europa" che permetta all'Italia di "rialzare la testa", con riferimento anche alla legge di Bilancio e alla trattativa con Bruxelles.Continua a leggere

Matteo Dall’Osso : «I 5 Stelle umiliano i disabili - passo a Forza Italia» | Il ritratto | Gli insulti degli attivisti : Il deputato: «Avevo chiesto al gruppo M5S di firmare un emendamento per potenziare il fondo per i disabili, ma è stato bocciato. Erano solo 10 milioni in tre anni». Potrebbe essere multato: il «contratto» col M5S prevede una sanzione da 100 mila euro

