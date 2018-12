Juve | una sola operazione in uscita a gennaio

Calciomercato Juventus - gennaio : spunta una cessione a sorpresa : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara alla prossima e imminente sessione di mercato invernale. Salvo clamorosi colpi di scena, non ci sarà nessun movimento in entrata, tutto però potrebbe dipendere da Benatia e dalla sua decisione in vista del prossimo futuro. Il difensore marocchino starebbe valutando la possibilità di cambiare aria fin da subito in […] L'articolo Calciomercato Juventus, gennaio: spunta una cessione a sorpresa ...

Juve - sul mercato testa a Ramsey e Todibo. Più una punta per l'Under 23 : Un anno fa la Juve a gennaio si limitò all'ordinaria amministrazione: nessun grande colpo per la prima squadra. A gennaio 2019 è probabile che vada alla stessa maniera. Allegri ha sostanzialmente ...

La Juventus saluta il 2018 con una vittoria - i messaggi dei calciatori e di Allegri sui social [GALLERY] : Cristiano Ronaldo, Pjanic, Rugani ed Allegri salutano il 2018 sui social: la Juventus conclude l’anno con una vittoria e si gode un po’ di meritato riposo! Si moltiplicano i messaggi dei calciatori della Juventus sui social. A seguito della vittoria sulla Sampdoria, i bianconeri concludono un 2018 coi fiocchi e si godono un po’ di meritato riposo proprio come suggerito da Max Allegri su Twitter. “Salutiamo un 2018 ...

Milan-Spal - Gattuso : “Higuain? Dopo l’espulsione contro la Juve ha ricevuto una mazzata…” : Vittoria per il Milan nella gara di campionato contro la Spal, ecco le dichiarazioni di Gattuso ai microfoni di Sky Sport: “sono stanco, mi fa male la testa (sorride), oggi siamo stati bravi a reagire ma dei polli a non chiudere la partita, abbiamo rischiato dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. L’unico sereno è Allegri che vince ogni campionato con 20 punti di vantaggio, gli altri sono tutti sotto pressione. Ci sono tanti ...

Juve-Roma è duello per una stellina brasiliana : Secondo Rai Sport è sfida aperta fra Juventus e Roma per la stellina del Flamengo Reinier . Trequartista classe 2002 ha una clausola rescissoria da 70 milioni di euro.

Paratici : 'Dispiace per Cuadrado - ma la Juve ha una rosa completa. Spinazzola è qui perché è da Juve' : Il direttore sportivo della Juventus , Fabio Paratici , ha parlato ai microfoni di Sky Sport anticipando il fischio d'inizio della gara che vedrà i bianconeri affrontare la Sampdoria . Cuadrado - 'Ci dispiace per lui, gli facciamo gli auguri di pronta guarigione. E' un giocatore molto ...

Young Boys - Hoarau : 'Champions? Spero in una finale tra Juve e PSG' : Queste le sue parole a riguardo sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: 'E' stata sicuramente una delle più belle serate della mia vita. Siamo stati perfetti. Ma la Juventus rimane tra le favorite ...

Cristiano Ronaldo salva la Juve dalla sconfitta con una zuccata : La Juventus, ieri nella giornata di Santo Stefano, ha affrontato l'Atalanta presso lo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Tutti nell'ambiente bianconero erano consapevoli che la partita non sarebbe stata facile, perché solitamente gli orobici in casa sono capaci di mettere in difficoltà le big di Serie A. L'ingresso di CR7 cambia volto alla gara Le aspettative non sono state disattese; infatti, dopo un avvio arrembante dei bianconeri che hanno ...

Il doppio ex Tacchinardi : "L'Atalanta è una piccola Juve" : D'altronde 11 anni con la Dea , 1 Scudetto Primavera, 1 Allievi e un Torneo di Viareggio, e 405 presenze a Torino fino al 2005 , 14 trofei tra Italia, Europa e mondo, non si possono dimenticare. ...

Juventus - Szczesny guarda avanti : “Mi aspetto una gara difficile con l’Atalanta” : Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, archiviato il successo con la Roma, pensa alla prossima sfida che attende i bianconeri: “Con l’Atalanta a Bergamo è sempre molto complicato. Mi aspetto una gara difficile e sarà importante vincere perché a Milano si gioca uno scontro diretto tra Napoli e Inter“. L’estremo difensore polacco è uno dei segreti dell’impermeabile difesa della Juve, che non subisce reti da ...

Juve - Szczesny in esclusiva : '1-0 il risultato perfetto - l'importante è non prendere gol. Vincere è una buona abitudine' : Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport , Szczesny ha analizzato il momento attraversato dalla Juventus in una lunga intervista. Cosa pensi delle tante vittorie per 1-0? Sono tre punti sia ...

Una super Juve con - l'altro - Super Mario : 'Mandzukic è straordinario' : Torino - La Juve si specchia in Cristiano Ronaldo, ma vince con Mario Mandzukic . Uno che non parla mai, gioca tantissimo e soprattutto segna gol pesanti: si è preso il ruolo di 'ammazzagrandi' in ...

Una cinquina al Verona regala alla Juventus Women il titolo di campione d'inverno : TORINO - La Juventus Women non toglie il piede dall'acceleratore e si sbarazza anche dell' Hellas Verona con l'ennesimo risultato rotondo: un 5-1 che non lascia scampo alle scaligere e che incorona le ...

Juventus - rinnovato il contratto con Adidas. Sponsor d'oro : una pioggia di milioni su CR7 e Agnelli : La Juventus e l' Adidas hanno rinnovato, modificandolo e prolungandolo, il contratto di partnership. L'attuale accordo, in scadenza al 30 giugno 2021, riguardava sei stagioni sportive a partire dalla ...