Guess My Age | prime puntate 2019 con vip | gli ospiti

Guess My Age : Papi riparte con Giulia De Lellis e Marco Carta : Enrico Papi Tra i programmi più riconoscibili di Tv8 c’è Guess My Age – Indovina l’età: l’access prime time, condotto da Enrico Papi, troverà così spazio in palinsesto anche nel 2019 e tornerà in onda proprio nel primo giorno del nuovo anno. Com’è capitato ad agosto scorso, le prime nove puntate del 2019 vedranno l’intervento di alcuni vip. Mara Maionchi, Alda D’Eusanio, Giulia De Lellis (in attesa di approdare al serale di Uomini e Donne), ...

'Guess My Age' : tra i concorrenti vip di Enrico Papi attesi Maionchi - Carta e De Lellis : ... il Vip , la foto di un personaggio famoso che ha la sua stessa età; il Ricordo , il racconto di una aneddoto della sua vita; la Cronaca , un fatto di attualità che ha segnato il suo anno di nascita; ...