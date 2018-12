Di Maio | il nostro impegno è non lasciare indietro nessuno

Di Maio pubblica il “test sulla manovra del popolo” : il nostro fact-checking : Nonostante in seguito alla pubblicazione della prima lista di risultati raggiunti in questi primi sette mesi di governo siano usciti numerosi articoli di fact-checking volti a spiegare che molti dei provvedimenti annunciati nel post diffuso dal leader del Movimento 5 Stelle non sono in realtà state ancora realizzate e che in molti casi mancano ancora i decreti collegati recanti tutte le disposizioni per l'accesso alle misure, Di Maio ha ...

Manovra - Forza Italia sfida Di Maio : “Ecco cosa avete fatto davvero”. Il nostro fact-checking : Facendo il verso alla "to do list" diffusa sui social dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, Forza Italia ha pubblicato su Twitter un'analoga lista contenente però i "traguardi" raggiunti dal governo e non menzionati da Di Maio in quanto difficilmente considerabili appetibili dagli elettori.Continua a leggere

Di Maio e la narrazione di Mattarella : dall'impeachment a nostro caro angelo : Di Maio Di Maio , quel Di Maio, lo stesso che soltanto sette mesi fa, quando il veto del medesimo presidente della Repubblica al sovranista Paolo Savona ministro dell'Economia metteva a rischio l'...

Dalle pensioni al bonus auto : per Di Maio è tutto fatto. Il nostro fact checking : Il vicepremier Luigi Di Maio ha rivendicato alcuni traguardi raggiunti dal governo con la Manovra 2019: vediamo quali sono...

Sanità Campana - Di Maio : “Pronto il nostro commissario - ma tutti i direttori generali pronti a farci la guerra” : Sanità Campana, Luigi Di Maio pronto il commissario di governo per controllo, ma De Luca ha nominato l’ultimo giorno tutti i direttori generali in modo da contrastare l’opera del governo «Nella mia regione avevano fatto commissario della Sanità Vincenzo De Luca, che è presidente di Regione: quelli del PD al governo lo avevano fatto anche presidente di tutta la Sanità con ruolo di commissario. Allora appena ci siamo insediati gli ...

Di Maio “diserta” Corleone e attacca : «Il nostro candidato è da cacciare» : Il vice premier accusa Maurizio Pascucci per la foto al bar con il nipote di Bernardo Provenzano. Lui si difende: «E’ incensurato, questa città ha diritto al cambiamento». Ma verrà espulso dal M5S

Di Maio diserta Corleone e attacca : “Il nostro candidato è da cacciare” : «Non andrò a Corleone come previsto. Lo Stato deve stare attento a non avvicinarsi mai, neppure con la propria immagine, a quella gente. Sulla mafia non è concesso peccare d’ingenuità». Luigi Di Maio è in Sicilia per una due giorni di incontri e ieri sera era atteso nella piazza centrale della città dei boss di Cosa Nostra per sostenere il candidat...

Renzi : “Salvini e Di Maio due bluff - Tria e Moavero sono peggio. Nel Pd mi pugnala chi ha avuto grazie al nostro coraggio” : Matteo Salvini è un “bluff”, il Movimento Cinque un “superbluff”. Ma peggio di loro sono Giovanni Tria ed Enzo Moavero Milanesi perché oggi sono rispettivamente “senza credibilità” il primo che, quindi, “non serve più a nulla”, e “servile” al nuovo potere il secondo. Non se la passano meglio Paolo Gentiloni, Graziano Delrio e chiunque dopo il 4 marzo gli ha di fare un passo di lato dopo ...

Di Maio : nostro codice parla chiaro - se Raggi condannata lo faremo valere : Roma – “Per quanto riguarda il sindaco di Roma, non conosco l’esito del processo, ma il nostro codice di comportamento parla chiaro, lo conoscete”. Lo dice Luigi Di Maio, ospite della Stampa estera, rispondendo sul processo a Virginia Raggi. L'articolo Di Maio: nostro codice parla chiaro, se Raggi condannata lo faremo valere proviene da RomaDailyNews.