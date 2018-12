Roma | picchiava la moglie e la minacciava | «Ti do fuoco» Arrestato marito violento

Roma - picchiava e minacciava da anni la moglie che voleva lasciarlo : arrestato 45enne : Con l’intervento degli agenti è finito l’incubo per una donna di 38 anni, residente in zona Romanina nella Capitale, vittima di violenze domestiche che continuavano da anni. Infatti, l’uomo che aveva incontrato nel 2003 e sposato nel 2013 si era trasformato nel tempo, diventando aggressivo e minaccioso con lei, anche davanti ai quattro figli che avevano avuto. Una convivenza forzata che poteva finire in modo tragico, ma che la vittima ha deciso ...