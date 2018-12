Rita Dalla Chiesa non si arrende ma confessa | E' stato un Natale molto

Rita Dalla Chiesa - amara confessione : “Natale trascorso con magone” : Rita Dalla Chiesa triste per Natale: “Ho perso tanto nella mia vita” Rita Dalla Chiesa ha passato un brutto Natale: la conduttrice si è lasciata andare ad un’intervista rilasciata a Vero in cui ha confessato di aver trascorso delle festività da dimenticare. Rita Dalla Chiesa ha precisato di aver festeggiato insieme a tutti i membri della famiglia di suo genero: purtroppo però era impossibile essere felici completamente. Rita ...

Desirée Mariottini - uccisa dalla droga e stuprata : l'autopsia porta a galla la verità : Si torna nuovamente a parlare di Desirée Mariottini la cui morte non potrà essere cancellata. Il suo è stato sicuramente uno dei casi di cronaca più cruenti e tristi del 2018, una morte orribile su cui tanto si è dibattuto in questi mesi fuori e dentro la caserme e procure. Omicidio Desirée Mariottini, la brutalità dell'omicidio L'...

Rita Dalla Chiesa - devastante attacco alla Raggi : raffica di insulti : Rita Dalla Chiesa è esasperata Dalla condizione della sua amata città, Roma. Si rivolge direttamente al sindaco Virginia Raggi. “Se vuole venire a prendere un caffè a casa mia io sono sempre disponibile", dice al Giornale, "casa mia è aperta al Sindaco e a chiunque voglia venire a vedere con i prop

Rita Dalla Chiesa e la morte del genero Massimo Santoro/ "Festeggiavamo sempre insieme il Natale. Ci manca..." : Rita Dalla Chiesa e la morte del genero Massimo Santoro: "Festeggiavamo sempre insieme il Natale. Ci manca...". Ne parla a La Vita in Diretta

Marco Liorni morto - la bufala gira sui social. Lui : “Al momento respiro”. Rita Dalla Chiesa : “Imbecilli - cretini” : “Marco Liorni è morto“, la bufala ha iniziato a circolare ieri sul web e sui social. Tutto parte dal solito “giochino” acchiappaclic che lascia supporre la scomparsa del conduttore romano legata alla tragedia avvenuta sabato notte a Corinaldo. Una lista di finti morti vip che si aggiorna costantemente, il volto del servizio pubblico tranquillizza tutti sul suo stato di salute con un tweet: “Confermo: al momento ...

Domenica Live - Elia Fongaro smascherato dalla sua ex : la verità molto spinta - disintegrato : Pare che Elia Fongaro quando è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip fosse fidanzato con Elisa Scheffler. La ragazza, contattata da Domenica Live ha raccontato: "Ho conosciuto Elia alcuni anni fa e qualche mese fa abbiamo iniziato a frequentarci. Al GF Vip l'ho sempre supportato, sia prima che dopo. Non potevo sapere cosa sarebbe successo dentro la casa, sono rimasta stupita perché Elia è una persona molto riservata. Se con Jane è vero ...

«Il sorriso di Fabrizio» - Rita Dalla Chiesa e quella foto con Frizzi : il commovente ricordo : Rita Dalla Chiesa conferma ancora una volta il profondo legame con Fabrizio Frizzi . Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto del conduttore, tristemente scomparso lo scorso aprile. Una ...

