calcioweb.eu

: Incredibile #Ronaldinho, convive con due donne nella stessa casa - CalcioWeb : Incredibile #Ronaldinho, convive con due donne nella stessa casa -

(Di domenica 30 dicembre 2018)è stato uno dei calciatori più importanti in assoluto, tecnicamentre adesso il brasiliano fa parlare soprattutto per le situazioni fuori dal campo. Il calciatore vive una doppia storia d’amore con Priscila Coelho e Beatriz Souza, addiritturacon entrambe. Qualche giornalista brasiliano sostiene di uno ‘stipendio’ di 1500 euro versato alle dueper le esigenze personali, divisione anche per la gestione dei beni: a ogni regalo per Priscila corrisponde anche un regalo identico per Beatriz, compreso l’anello di fidanzamento. La notizia ha fatto molto discutere.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolocon due...