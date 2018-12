: Breaking News #Guida auto,mai avuto patente: 8 denunce - Cyber_Feed : Breaking News #Guida auto,mai avuto patente: 8 denunce - TelevideoRai101 : Guida auto,mai avuto patente: 8 denunce - FlorianaMissori : RT @QuesturaDiRoma: #Fidene. Si presenta al #Commissariato per l’obbligo della firma con un auto di lusso e la patente falsa. Il 34enne - i… -

Non si ferma all'alt dei carabinieri e dopo un breve tentativo di fuga abbandona l'e prosegue a piedi, ma finisce in una stradina senza uscita dove viene bloccato. E' successo a Masotti, nel comune di Serravalle Pistoiese. L'uomo, un 31enne romeno, già noto alle forze dell'ordine, è un 'recordman' delle infrazioni al codice della strada Questa era l'ottava volta in cui è stato denunciato persenzaperché mai conseguita. E l'era priva di copertura assicurativa e revisione. Multe complessive per 8mila euro(Di domenica 30 dicembre 2018)