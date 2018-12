Tifosi presi a sassate in autogrill

Caso Sampdoria - ultimatum dai Tifosi : chiesto un confronto al presidente Ferrero [DETTAGLI] : Sono ore caldissime in casa Sampdoria , il presidente Ferrero è stato indagato, sequestrati i beni del numero uno blucerchiato che nelle ultime ore ha voluto chiarire la situazione attraverso un comunicato ufficiale. Nel frattempo anche i tifosi hanno chiesto un chiarimento al numero uno della Sampdoria : “pretendiamo di sapere come stanno le cose direttamente e pubblicamente dal signor Massimo Ferrero , che è’ tenuto a rispondere ...

Tragedia Leicester – Colazione con i Tifosi e una maglia celebrativa : l’omaggio delle Foxes al presidente scomparso [GALLERY] : Prima di Cardiff-Leicester, Vardy e compagni hanno voluto ricordare il presidente scomparso con una serie di iniziative davvero speciali Cardiff-Leicester si gioca. Nonostante tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni, il calcio è un motivo per andare avanti, per ricominciare, per stare meglio. Con gli occhi ancora pieni di lacrime e il ricordo del presidente Vichai Srvaddhanaprabha per sempre nel cuore, i giocatori del Leicester ...