Manovra | oggi la fiducia alla Camera

Manovra - oggi alle 18.30 voto fiducia Camera. Domani l'approvazione : Roma, 29 dic., askanews, - Ultime ore per l'approvazione definitiva della Manovra , con l'aula della Camera che darà il via libera tra oggi e Domani alla legge di bilancio. Si comincia questo ...

Manovra : caos alla Camera - oggi il voto di fiducia : Conte non esclude rimpasto e 'tagliando' al contratto

Cosa succede oggi con la Manovra : Nel tardo pomeriggio la Camera voterà la fiducia alla legge di bilancio, ma per l'approvazione definitiva bisognerà aspettare domani

Manovra - sarà pioggia di tasse : chi paga davvero di più : Il premier Giuseppe Conte ha parlato di "redistribuzione", ma la verità è che con la Manovra le tasse nei prossimi tre anni aumenteranno, facendo salire la pressione fiscale al 42,4% nel 2019 e al 42,8% nel 2020, per poi scendere al 42,5% nel 2021, ma sempre più del già altissimo 42% attuale. Tradot

Manovra - oggi voto di fiducia alla Camera. Domani il via libera finale - : Dopo le tensioni in Aula di ieri, con la rissa sfiorata più volte tra i deputati, questo pomeriggio sono previste le dichiarazioni di voto e la votazione sulla fiducia posta dal governo. Ma l'ok ...

Manovra a colpi di fiducia : oggi il voto alla Camera : Roma, 28 dic., askanews, - Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sull'approvazione senza modifiche del testo della legge di bilancio così come varato in seconda lettura al Senato. La ...

Manovra - Commissione Camera approva mandato al relatore/ Ultime notizie - testo atteso oggi in Aula : Manovra alla Camera : rush finale. Ultime notizie , approva zione entro il 29 dicembre. Conte: "A giorni decreto per quota 100 e reddito di cittadinanza"

Retromarcia del governo sulla tassa ai no profit. Oggi la Manovra alla Camera : La Commissione Bilancio ha approvato il mandato al relatore sulla legge di bilancio. Intanto sull'aumento dell'Ires per gli enti di volontariato il premier Conte rassicura.'è stato un errore, sarà ...

Manovra - oggi testo in Aula alla Camera. Ira contro stop emendamenti - : In nottata la commissione Bilancio ha approvato il mandato al relatore. Pd e Forza Italia hanno votato contro: le opposizioni hanno protestato perché il testo è stato inviato in Aula "senza discutere ...