L’Enigma di Lady Gaga è andato in scena | ecco la scaletta del residency show di Las Vegas

Cos’è L’Enigma di Lady Gaga e come sarà la residency a Las Vegas - tra pop e jazz (video) : L'Enigma di Lady Gaga sta gradualmente prendendo forma, anche se non tutti hanno capito di cosa si tratta. La popstar e attrice, nominata ai Golden Globes per A Star Is Born, ha recentemente condiviso diverse clip per anticipare il suo prossimo progetto, il debutto a Las Vegas con la sua prima residency in carriera. Il primo appuntamento è previsto il 28 dicembre con l'anteprima e poi decine di spettacoli già programmati fino a novembre 2019. ...