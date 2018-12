«Il fondo di solidarietà è una rapina Pronti a scendere al fianco di Sestriere»

Maltempo : quantificati i danni per attivare il fondo di solidarietà : E’ stata portata a termine la quantificazione dei danni arrecati al settore agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato vaste aree del territorio nazionale a partire dal mese di ottobre 2018. Il lavoro, effettuato in stretto coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile e in collaborazione con le Regioni e Province autonome interessate (Lombardia, Veneto, Liguria, ...

Maltempo Trentino : 94.300 euro dal fondo di solidarietà alle prime 7 imprese : Il Fondo di solidarietà del Trentino, nato nel 2015 per garantire le integrazioni salariali, ha autorizzato risorse per 94.300 euro a copertura del costo del lavoro degli addetti sospesi per l’emergenza Maltempo. La somma – fa sapere il Fondo – è destinata alle prime sette imprese locali che hanno chiesto il sostegno per il pagamento delle integrazioni salariali a 1.195 lavoratrici e lavoratori sospesi dal lavoro nelle giornate ...

Agricoltura - Mipaaft : chiarimenti sul fondo di Solidarietà Nazionale : “Per evitare confusione e ulteriori fraintendimenti, benché ci siano stati diversi incontri con le Regioni che dovrebbero quindi essere più che al corrente, anche nel loro interesse, delle dinamiche riguardanti il Fondo di Solidarietà Nazionale, in riferimento al comunicato stampa diffuso dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari, forestali e del turismo, sul decreto riguardante il riparto delle risorse da destinare alle regioni ...

Maltempo : da Confindustria Veneto e sindacati fondo solidarietà per le popolazioni (3) : (AdnKronos) - Christian Ferrari, segretario generale della CGIL del Veneto ha detto: "Fin dall’indomani della tragedia che si è abbattuta sul Veneto abbiamo ritenuto doveroso stare vicini alle popolazioni colpite e sostenerle per il ritorno alla normalità. Invitiamo tutti i lavoratori veneti ad ader

Maltempo : da Confindustria Veneto e sindacati fondo solidarietà per le popolazioni (2) : (AdnKronos) - Al fine dell’individuazione delle iniziative da poter finanziare, si farà riferimento prioritario alle indicazioni provenienti a livello locale. Confindustria Veneto e Cgil Cisl Uil del Veneto, hanno deciso di dare vita a questa iniziativa in coerenza con le esigenze che verranno espre

Maltempo : da Confindustria Veneto e sindacati fondo solidarietà per le popolazioni : Venezia, 28 nov. (AdnKronos) - Confindustria Veneto e Cgil Cisl Uil del Veneto, di fronte alla drammaticità della situazione causata delle avversità meteo del 29 e 30 ottobre 2018, hanno deciso – congiuntamente - di sostenere un impegno a favore delle popolazioni venete che sono state colpite. A que

Maltempo : Italia ha 8 settimane per chiedere il fondo di solidarietà Ue : "Per i terribili eventi climatici che quest'anno hanno fatto vittime e danni in tutto il Paese, Roma ha ancora 8 settimane per chiedere a Bruxelles di attivare il Fondo di solidarietà. Il Fondo è ...

Maltempo : Sernagiotto (ECR) chiede fondo Europeo di Solidarietà per i danni : Treviso, 13 nov. (AdnKronos) - Remo Sernagiotto (ECR) ha chiesto in Plenaria a Strasburgo l’attivazione del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea per i territori colpiti nelle scorse settimane dal Maltempo in Italia. Il Fondo è nato per rispondere alle grandi calamità naturali ed esprimere la sol