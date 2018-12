Una birra ti aiuta a parlare meglio le lingue

gqitalia

: UNA BELLA NOTIZIA PER TUTTI GLI AMANTI DELLA BIRRA Grazie ad un emendamento della #ManovraDelPopolo daremo una gro… - M5S_Camera : UNA BELLA NOTIZIA PER TUTTI GLI AMANTI DELLA BIRRA Grazie ad un emendamento della #ManovraDelPopolo daremo una gro… - Simona_Sola : #monaco è una bellissima scoperta, è tradizione tedesca, convivialità di fronte ad una buona birra, ottimo cibo dai… - AntoGianne79 : @Mau_Romeo @InsideBast @OfficialAllegri Figurati nessun problema. Sai che ti ammiro per la tua storia, e anch'io ti… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Lo avevamo intuito, tanto che il dating con la straniera lo facevamo durante l'aperitivo o dopo cena. L'alcol non solo toglie i freni inibitori, ma ci rende più sciolti, anche neluna lingua diversa dalla nostra. Lo conferma uno studio che arriva dall'Università di Liverpool, pubblicato sulla rivista Journal of Psycopharmalogy. E non occorre esagerare, basta una pinta dio un bicchiere di vino. Non a caso per l'esperimento in questione è stato utilizzato un basso dosaggio di alcol, poiché livelli più alti alterano le funzioni cognitive, come la capacità di ricordare, prestare attenzione e agire in maniera appropriata. In poche parole si otterrebbe l'effetto opposto.Lo studio si è svolto in questo modo: i ricercatori dell'Università di Liverpool hanno somministrato una contenuta quantità di alcol a 50 partecipanti tedeschi, studenti della Maastricht University, nei Paesi ...