Tesla installerà entro il 2019 colonnine di ricarica in tutta Europa

(Di giovedì 27 dicembre 2018) (Foto: Getty Images) Buone notizie per i (pochi) fortunati in possesso di un’auto elettricain. Stando a quanto dichiarato in queste ore dal numero uno del produttore statunitense, Elon Musk, il gruppo ha intenzione di espandere velocemente la propria offerta di stazioni Supercharger — ledirapida riservate alle proprie vetture — fino ad arrivare a una copertura del 100% del territorio europeo.Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ— Elon Musk (@elonmusk) 26 dicembre 2018La dichiarazione arriva dal profilo Twitter di Musk e nasce come risposta alla richiesta di un utente che lamentava una scarsa copertura in Irlanda e chiedeva informazioni sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura delle. Musk si è spinto oltre al territorio ...