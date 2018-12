Sondaggio Pagnoncelli : la Lega perde 3 - 3 punti percentuali in un mese. Mai accaduto prima : Il Sondaggio Pagnoncelli non è il primo a certificare un calo della Lega (e del M5S). Ma mai prima le rilevazioni effettuate dal suo istituto avevano dato il Carroccio in calo. Cosa che è invece avvenuta dopo l'ultima indagine effettuata nelle scorse ore, subito dopo l'approvazione al Senato del max

Sondaggi - prima "pausa" per la Lega : ma ora è Di Maio a preoccuparsi sul serio : Secondo l'ultimo Sondaggio Ipsos la Lega, per mesi in crescita costante, perde il 3 per cento. E' al 33 per cento, M5s al 27...

Primarie Pd : cosa dicono i Sondaggi dopo l'uscita di scena di Minniti : ... ecco cosa indicano le rilevazioni dei principali istituti di sondaggi sui partiti italiani In un' intervista a TPI , il governatore del Lazio Zingaretti ha lanciato la sua agenda politica per la ...

Primarie Pd - gli ultimi Sondaggi : Zingaretti avanti e Martina cresce nei consensi : Stabilmente sul terzo gradino del podio. Al 17,5% secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Demos per Repubblica. Il Partito Democratico staccato di 7 punti e mezzo dal Movimento 5 Stelle, 25,7%, e di ...

Primarie Pd - Matteo Renzi si ricandida? I suoi : “Non è da escludere”. E ha commissionato Sondaggio lampo a Swg : Un’indiscrezione, nessuna smentita e una mezza conferma: Matteo Renzi sta seriamente pensando di candidarsi alle Primarie del Partito democratico. È quanto sta circolando nelle ultime ore negli ambienti dem, non solo in quelli vicini al senatore semplice di Scandicci, che solo 24 ore fa aveva assicurato di non occuparsi del Congresso. L’ennesimo bluff della carriera politica dell’ex Rottamatore? Presto per dirlo, ma intanto ...

Primarie PD : per 2 Sondaggi Zingaretti al 45 e al 42% : “La candidatura di Nicola Zingaretti alle Primarie del Pd continua a crescere nei consensi. Secondo un sondaggio EMG Acqua, presentato oggi ad Agorà, la candidatura del Presidente della Regione Lazio raccoglie il 42% dei consensi, seguito da Marco Minniti al 26%, in calo di circa due punti percentuali e Maurizio Martina che conquista il 22%” lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Nicola Zingaretti. “Le candidature di ...

È testa a testa nei Sondaggi tra Zingaretti e Minniti alle primarie Pd : E' testa a testa tra Nicola e Zingaretti e Marco Minniti, secondo l'ultimo sondaggio di Bimedia, sulle primarie del Pd. In base ai dati raccolti i candidati sono sempre sotto il 50%. Il Presidente della regione Lazio, in campo da quasi 5 mesi, raccoglie il 40% dei voti, registrando un calo del 4% rispetto al mese di ottobre.L'ex ministro dell'Interno Marco Minniti lo segue con il 38% dei consensi con un aumento del 9% rispetto alla precedente ...

Primarie Pd senza favoriti - è tutto in alto mare : nuovo Sondaggio "fa tremare" Zingaretti : Secondo un sondaggio Bidimedia pubblicato oggi, il mondo renziano converge compatto e con forza su Marco Minniti, e ora...

Ai renziani non tornano i Sondaggi che danno Zingaretti vincitore alle primarie : Marco Minniti è dietro Nicola Zingaretti in tutti i sondaggi eppure al Pd sono convinti che alla fine sarà l’ex ministro dell’Interno a vincere la disfida delle primarie. Ma perché? E’ presto detto. Si calcola che questa volta nei gazebo andranno al massimo in settecento, ottocentomila, cioè la metà

Primarie pd - Zingaretti in testa ai Sondaggi con il 38% : Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato oggi ad Agorà, su Raitre, Nicola Zingaretti è in testa alle preferenze degli intenzionati a partecipare alle Primarie del Pd con il 38%, seguito da Marco Minniti con il 28%, e dal segretario uscente Maurizio Martina con il 15%. Giù dal podio Matteo Richetti con l'8%, Cesare Damiano con il 5%, Francesco Boccia con il 4%, e il giovane Dario Corallo, appena al 2%.Secondo lo stesso ...

Emmanuel Macron - il Sondaggio tombale : 'Uno su 4' - il presidente va a casa prima del previsto? : La rivolta delle giubbe gialle segna la fine politica di Emmanuel Macron . In Francia ne sono convinti in tanti, perché le violentissime proteste di piazza per il caro-benzina , un morto e 200 feriti, non è solo lo sfogo degli automobilisti ...

Luigi Di Maio - lo sconcertante Sondaggio Swg : 'M5s sotto il 20%'. È la prima volta : ora gira una voce : ... su consiglio del suo braccio destro Stefano Buffagni , ha fatto rotta su Milano per ricucire i rapporti con il tessuto produttivo, le grandi imprese e il mondo di artigiani e start-up. Secondo il ...

Primarie Pd - secondo i Sondaggi è testa a testa tra Zingaretti e Minniti : Il governatore del Lazio in leggero vantaggio sull'ex ministro che non ha ancora sciolto la riserva sulla sua candidatura...

Sondaggi politici elettorali : Lega incrementa su M5S - c’è disinteresse su primarie PD : Index Research ha pubblicato in questa settimana nuovi Sondaggi politici. Stando ai dati illustrati, si registra un incremento per tutte le forze del centrodestra. Gli altri partiti, invece, sono praticamente tutti al ribasso. L’incremento maggiore riguarda la Lega (+0,2%), che sale al 33,1% e allunga sugli inseguitori. Rispetto al risultato delle scorse elezioni politiche, ottiene quasi il doppio. Le recenti intenzioni di voto dei cittadini, ...