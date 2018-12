Procura Figc | ' Inter-Napoli per noi andava sospesa | ma decidono arbitro e Questura'

Procura Figc - Inter-Napoli andava sospesa : ANSA, - ROMA, 27 DIC - "Per me Inter-Napoli iera andava sospesa per i cori razzisti verso Koulibaly, e infatti gli uomini della Procura hanno segnalato ai funzionari dell'ordine pubblico e al quarto ...

Cori Koulibaly - per la Procura Figc Inter-Napoli era da sospendere : Ai microfoni dell’Ansa, Giuseppe Pecoraro ha esposto la posizione della Procura Figc in merito ai Cori razzisti indirizzati ieri sera a Koulibaly nel corso di Inter-Napoli: “Per me la partita andava sospesa per i Cori razzisti verso Koulibaly, e infatti gli uomini della Procura hanno segnalato ai funzionari dell’ordine pubblico e al quarto uomo che la squadra partenopea chiedeva lo stop“. E aggiunge: “La ...

Procura Figc : "Per noi Inter-Napoli andava sospesa". Il sindaco Sala : "Scuse a Koulibaly a nome di Milano" : "Quei buu sono stati una vergogna, se li risento lascio lo stadio". De Magistris: "Cori Inter-Napoli? Il Paese vive razzismo di Stato"

Atalanta-Napoli - il Procuratore Figc : «Cori? Ultrà Bergamo furbacchioni» : «Atalanta- Napoli? I bergamaschi mi sembra che si siano comportanti molto bene, a fine partita risulta che qualche coro c'è stato, ma solo alla fine. Sono stati dei...

Procuratore Figc : "Rapporto dirigenti Juve-ultras mi ha sorpreso" : "La storia della Juventus mi ha sorpreso molto". Lo ha detto Giuseppe Pecoraro, Procuratore della Figc, in una intervista all'Adnkronos , dopo la puntata di Report sugli ultras della Juve. "Non tanto ...

Pecoraro - Procuratore FIGC : “attenzione ai bilanci dei club! E sul caso Chievo…” : Giuseppe Pecoraro, procuratore della Federcalcio, ha affrontato l’annoso problema dei bilanci dei club dei nostri campionati “L’attenzione nei confronti dei bilanci delle società deve essere molto alta“. E’ il monito lanciato da Giuseppe Pecoraro, procuratore della Federcalcio in una intervista all’Adnkronos. “In questo momento e su questo ho anche il conforto del presidente Gravina di una maggiore ...

FIGC - l’allarme della Procura federale : “preoccupazione per giocatori che scommettono sul calcio” : Giuseppe Pecoraro, Procuratore della FIGC, ha lanciato un allarme davvero molto preoccupante: “E’ noto che alcuni calciatori scommettano” “Grande attenzione c’è sul mondo delle scommesse su cui ho chiesto al Coni di fare una convenzione con i Monopoli per conoscere i nominativi degli scommettitori. E’ ovvio che non ci saranno calciatori che scommettono ma possiamo arrivare a qualche situazione ...

Pecoraro - Procuratore della Figc - sul caso Ferrero : “la Sampdoria sembra non essere implicata” : Giuseppe Pecoraro, procuratore della Figc, ha analizzato la questione Ferrero in relazione all’inchiesta della Procura sui suoi conti “Ferrero? Su questa storia abbiamo chiesto gli atti alla Procura, so che quanto prima la Procura ce li manderà, e vedremo di cosa si tratta. Dalle prime notizie che abbiamo la Sampdoria c’entrerebbe poco sul fatto sportivo però una volta acquisiti gli atti valuteremo e vedremo se ci sono ...

Ferrero : Procura Figc apre fascicolo : ANSA, - ROMA, 28 NOV - La Procura della Federcalcio, guidata da Giuseppe Pecoraro, ha aperto un fascicolo sul presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, a seguito del sequestro di beni da parte ...

Ferrero - si muove anche la Procura Figc : aperto un fascicolo : La procura della Federcalcio ha aperto un fascicolo sul presidente della Sampdoria Ferrero a seguito del sequestro di beni da parte della Guardia di Finanza. L'articolo Ferrero, si muove anche la procura Figc: aperto un fascicolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Procura Figc insiste - -15 punti al Chievo : ANSA, - ROMA, 25 OTT - Si è svolto oggi presso la Corte federale d'appello della Figc il processo d'appello al Chievo sul caso delle plusvalenze con il Cesena. Dopo il -3 inflitto su questo campionato ...

I tentacoli della ‘ndrangheta sulla Juventus : dopo la puntata di Report si muove la Procura Figc : Ha destato scalpore la trasmissione Report, andata in onda su Rai Tre nella serata di ieri, sui rapporto tra Juventus, Ultrà, ‘ndrangheta. Secondo quanto riferito dal Fatto Quotidiano, la procura della Figc potrebbe chiedere copia della registrazione del programma e aprire un’istruttoria per valutare la violazione del codice di giustizia sportiva da parte della dirigenza bianconera. Già nei mesi scorsi, alla luce delle rivelazioni ...