Omicidio Bruzzese Salvini a Pesaro | “Aveva chiesto di uscire dal programma di protezione”

fanpage

: L'uomo ucciso a #Pesaro la sera di Natale faceva parte di un programma speciale di protezione per i parenti dei pen… - giornalettismo : L'uomo ucciso a #Pesaro la sera di Natale faceva parte di un programma speciale di protezione per i parenti dei pen… - Linkiesta : Marcello Bruzzese è stato ucciso alla luce del giorno in centro a Pesaro. Lo Stato avrebbe dovuto proteggerlo, ma n… - ilpost : Cosa si sa dell’omicidio di Pesaro -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Il ministro dell'Interno in prefettura nel comune marchigiano per presiedere il Comitato per l'ordine e la sicurezza: "Vedremo cosa non ha funzionato nel sistema, ma il lavoro delle forze dell'ordine è eccellente". Marcelloè stato ucciso il giorno di Natale. Era un collaboratore di giustizia.