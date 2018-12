Manovra | il governo aumenta la pressione fiscale al 42 | 4% | ora c’è la conferma ufficiale

Manovra - gli universitari contro il governo : “Usate i giovani per fare cassa” : Il Consiglio nazionale degli studenti universitari accusa il governo di voler fare cassa sulle spalle dei giovani e del mondo dell'istruzione, con tagli previsti per 100 milioni di euro: "Per finanziare altre vostre priorità, avete deciso di fare cassa alle spese dell’Università e di tutte le sue componenti. Riconosciamo, quindi, che l’istruzione non è realmente una vostra priorità".Continua a leggere

Tajani : "Il governo ha sbagliato. La Manovra economica non diminuisce tasse" : 'Sulla manovra il governo ha sbagliato con l'Ue: prima ha fatto la voce grossa, poi una ritirata precipitosa, per tornare con il cappello in mano. Non è così che si ottengono risultati per il Paese'. ...

Manovra - sabato alle 11 deputati Pd in piazza : 'Governo pericoloso' : Roma, 27 dic., askanews, - 'sabato alle 11 a Roma, davanti alla Camera dei deputati a Montecitorio. Contro un governo pericoloso per gli italiani. Contro una Manovra che raddoppia le tasse al ...

Manovra/ Pensioni e reddito di cittadinanza - i numeri mettono già in crisi il Governo : La Legge di bilancio approda alla Camera per riprendere il suo iter parlamentare. Ancora fanno discutere i provvedimenti del Governo

La Manovra suona l'assalto a spiagge e centri storici - il vero tesoretto del governo giallo verde : spiagge, litorali e centri storici, cioè la vera ricchezza italiana, sotto attacco. Limoni da spremere per far cassa e finanziare reddito di cittadinanza e pensioni. Nelle 190 pagine del ...

De Falco (M5S) non vota la Manovra : 'Governo non ha rispettato Costituzione e Parlamento' : Intervistato dall'Huffingtonpost, il capofila dei dissidenti del Movimento 5 Stelle, il senatore Gregorio De Falco, ha motivato il suo parere contrario alla votazione della manovra economica, stigmatizzando l'anticostituzionalità sia del metodo che del modo con cui essa è arrivata al Senato. Nel corso dell'intervista, il dissidente grillino ha inoltre esortato il M5S a non appiattirsi sulle idee propugnate dalla Lega sul tema dell'immigrazione, ...

Manovra - ancora tensioni nel governo. Da Conte richiamo all'unità : Giuseppe Conte nel teramano e Matteo Salvini a Milano: è un Natale all'insegna della solidarietà quello del governo giallo-verde. Ma a Roma, su Manovra e reddito di cittadinanza sono ancora scintille. ...

Conte blinda Governo "Lega-M5s restano uniti"/ Europee e Manovra - premier : "elettori non capirebbero rottura" : Giuseppe Conte blinda il Governo: 'Lega e M5s restano uniti, gli elettori non capirebbero la rottura'. Il premier guarda oltre Manovra ed Europee

E dove sarebbe il 'cambiamento' del Governo nella Manovra del popolo? : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati dalle banche potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso che per gli azionisti sarà solo del 30%...

Manovra - Salvini : 'Niente miracoli ma siamo al governo con le palle' : "Non siamo geni, non abbiamo fatto miracoli, ma siamo persone coerenti e di parola", dice Matteo Salvini su Fb parlando della Manovra, "non sono Batman e non sono Gesù Bambino", ma "finalmente c'é un ...

Gregorio De Falco (M5S) incredibile - non vota la Manovra e attacca duramente il governo : Gregorio De Falco incredibilmente si astiene dal voto del maxiemendamento e successivamente critica duramente il governo Il grillino Gregorio De Falco, in tema di manovra economica, sembra avere le idee molto chiare, in primis sugli aspetti procedurali. Stando alla visione del pentastellato, che ne ha parlato all’Huffington Post, quest’ultimi hanno lasciato a desiderare. Il dissidente ha voluto ribadire qual è il suo pensiero, ...

Manovra - Matteo Salvini : “Non sono Batman o Gesù bambino - ma ora c’è un governo con le palle” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, commenta su Facebook l'approvazione della legge di Bilancio al Senato: "Non siamo geni, non abbiamo fatto miracoli, ma siamo persone coerenti e di parola. Non sono Batman e non sono Gesù bambino. Ma finalmente c’è un governo con le palle". Intanto Di Maio pubblica una nuova lista.Continua a leggere

Manovra - Giorgia Meloni : 'Il taglio del contributo pubblico all'editoria è un suicidio del governo' : Caro direttore, come giustamente sottolinea da giorni Libero , questa Manovra economica sconclusionata, tutta tasse e dilettantismo, contiene una vera e propria follia nella follia . Mi riferisco al ...