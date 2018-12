Incidente tra auto e tir all' ingresso di Demonte | disagi sulla statale del Colle della

Rosarno - Incidente frontale sull’A2 tra pullman e auto : muoiono Rocco Garzo e Carmela Teresa Ditto : Scontro frontale sull'A2 allo svincolo per Rosarno, dove Rocco Garzo e Carmela Teresa Ditto, marito e moglie di Seminara, sono morti in un terribile incidente stradale che ha coinvolto la loro auto e un pullman. I coniugi sono morti sul colpo, i vigili del fuoco hanno estratto i loro corpi senza vita dalle lamiere.Continua a leggere

Caivano : Incidente stradale mortale. Uomo in bici travolto da un'auto : Ieri sera i Carabinieri di Casoria sono intervenuti in via Fratelli Rosselli di Caivano dove era stata segnalata la presenza del corpo di un Uomo sul manto stradale e una bicicletta poco distante. Il ...

Incidente frontale tra due auto sul ponte di Brivio - sul posto anche l'eliambulanza : L'elisoccorso atterrato nei pressi di Brivio Brivio - Incidente frontale tra due auto, questa sera, martedì 25, sul ponte di Brivio. Sarebbero sei le persone rimaste coinvolte nell'Incidente avvenuto ...

Incidente Vittoria - scontro tra auto : una si ribalta su un lato FOTO : Incidente stradale stamattina in via Roma a Vittoria. Due le auto che si sono scontrate e due i feriti trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale

Incidente a Broni - scontro tra due auto : quattro feriti : Pavia, 25 dicembre 2018 - quattro persone sono rimaste ferite in un Incidente avvenuto oggi a Broni , Pavia, , davanti all'Enoteca regionale. Nello scontro fra due auto sono rimasti coinvolti tre ...

Gressan - Incidente stradale vicino al municipio - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Tre persone soccorse dal 118 tra cui un passante Gressan. I soccorritori del 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti ...

Perde il controllo del furgone e sbatte contro un muro : Incidente lungo la provinciale tra Borghetto e Toirano : incidente lungo la strada provinciale che collega Borghetto Santo Spirito a Toirano. L'episodio si è verificato questa mattina. Il sinistro ha coinvolto un furgone. Secondo quanto riferito, il ...

Ancona. Incidente con il trattore morto Romeo Bottegoni : Romeo Bottegoni, un uomo di 85 anni è morto la Vigilia di Natale, dopo essere stato travolto dal trattorino che

Le notizie del giorno – Calciatore muore dopo un terribile Incidente stradale [NOME e DETTAGLI] : Le notizie del giorno – E’ un giorno tristissimo per il calcio, Natale di sangue e notizia che sconvolge tutto il mondo del calcio. Si avvicina una nuova giornata per i campionati di calcio, le categorie in campo per il turno natalizio ma non sarà come tutti gli altri. Nelle ultime ore un terribile incidente, è morto il Calciatore Alessandro Croci, 19enne con tanti sogni nel cassetto, come tutti i giovani calciatori l’obiettivo era ...

Doppio Incidente al sottopasso del Lingotto - traffico in tilt ma per fortuna nessun ferito : Il traffico, già intenso in queste ultime ore che precedono il Natale, è andato in tilt nel pomeriggio di oggi a Torino, quando si è registrato un Doppio incidente all'altezza del sottopasso del ...

Tragico Incidente a Cassino : morta giovane mamma. In auto con lei anche i figli : Margherita Risi avrebbe festeggiato il suo compleanno il giorno di Natale. Avrebbe spento 36 candeline se un tremendo incidente stradale non se la fosse portata via poche ore prima della Vigilia di Natale. Margherita, giovane mamma, ha perso la vita in uno schianto avvenuto poco dopo mezzogiorno di domenica 23 dicembre lungo la superstrada Cassino-Formia, all’altezza dello svincolo della Folcara. Con lei, in auto, anche i suoi due figli, ...

Tragico Incidente sulla Cassino-Sora : muore una donna - feriti i due figli : È di un morto e tre feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale accaduto nella tarda mattinata di oggi, 23 dicembre, sulla superstrada Cassino-Sora. A perdere la vita è stata una donna, l'incidente caratterizzato dal violentissimo scontro tra due auto è accaduto all'altezza dell'uscita di via Agnone. Lo schianto, le prime ricostruzioni La superstrada tra Cassino e Sora è un importante snodo, fondamentale per la viabilità della zona. ...

Michele - morto a 20 anni nel tragico Incidente di Calcinato : Quattro amici, tutti giovanissimi, viaggiavano lungo una strada nella campagna bresciana quando nei pressi del cavalcavia...