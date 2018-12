ilsole24ore

: RT @AtlantisWay: Guida ragionata ai software per la fattura elettronica - AlessiaSavino : RT @AtlantisWay: Guida ragionata ai software per la fattura elettronica - dalmiodivano : RT @AtlantisWay: Guida ragionata ai software per la fattura elettronica - Kinsh4 : RT @AtlantisWay: Guida ragionata ai software per la fattura elettronica -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Dal primo gennaio scatta per tutti l'obbligo a fare fatture solo in formato elettronico (per la precisione: in XML, con trasmissione e ricezione tramite il Sistema di Interscambio centrale) e a conservarle in digitale per dieci anni (salvo le categorie degli esentati, tra cui gli operatori sanitari e chi è un regime Iva speciale). ...