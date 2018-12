Emma sull’immigrazione | la musica e la malattia | combinazione di consapevolezza e

optimaitalia

: RT @AmbraDeSa: Ho scritto questo pezzo con la febbre, ma ci tenevo (sviste a parte) a spiegare quanto e perché sia stimabile @MarroneEmma… - isorrisidiem : RT @AmbraDeSa: Ho scritto questo pezzo con la febbre, ma ci tenevo (sviste a parte) a spiegare quanto e perché sia stimabile @MarroneEmma… - riccioale19 : RT @OptiMagazine: @MarroneEmma sull'immigrazione, la musica e la malattia: combinazione di consapevolezza e sincerità - AmbraDeSa : Ho scritto questo pezzo con la febbre, ma ci tenevo (sviste a parte) a spiegare quanto e perché sia stimabile… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018)In un’intervista per l’Avvenire,torna a parlare di tematiche importanti che riguardano la sua vita ma anche tutta la società.Sempre in prima linea per quelle che sono tematiche sociali, anche questa voltaha rilasciato dichiarazioni importanti in merito, soprattutto nei riguardi di questo periodo storico e politico di cui ha avuto modo di parlare anche nel suo Essere Qui-Boom Edition, precisamente nel magazine in cui si racconta senza filtri in otto capitoli scritti da lei.“Oggi stiamo perdendo il senso dell’umanità” ha dichiarato, “Io non sono mamma, ma se un giorno avessi un figlio vorrei che fosse accolto in una società fatta di rispetto. Il problema è che alla base c’è tanta ignoranza. La gente alza i toni e parla per sentito dire, ma non sa niente”. Una tematica già toccata nel magazine, appunto, in cui spiegava quanto pregiudizio ci sia ...