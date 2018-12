Dallo stop totale al contante all' espulsione dei mafiosi dall' Italia | le proposte dei

huffingtonpost

(Di giovedì 27 dicembre 2018)'introduzione del reato di "apologia di mafia" alla "eliminazione graduale del denaro";a revoca della cittadinanzana per coloro che si macchiano di "reati contro lo Stato" (come mafia, corruzione di pubblici ufficiali, ecc.) alla "perdita della potestà genitoriale per i condannati ad associazione a delinquere e collaboratori anche senza prole". Passando per il controllo dei conti correnti "degli ultimi 10 anni" di funzionari e dirigentia P.a. e dei "diretti familiari" per verificare la "compatibilità con il tenore di vita".Sono solo alcune delle 43di legge - tutte incentrate sul tema anticorruzione e mafia - presentate dagli iscritti M5S sulla piattaforma Rousseau, come riportate'agenzia di stampa AdnKronos. Domani,e 10 alle 19, gli utenti della piattaforma 5 Stelle saranno chiamati a scegliere le più valide con un ...