ansa

: Da scomparsa Marchionne a arresto Ghosn, un anno di motori - Attualità - - GiaPettinelli : Da scomparsa Marchionne a arresto Ghosn, un anno di motori - Attualità - - ANSA_motori : Da scomparsa Marchionne a arresto Ghosn, un anno di motori. Scandali giudiziari, lutti, acquisizioni, cessioni,... - solomotori : Da scomparsa Marchionne a arresto Ghosn, un anno di motori -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Isono finiti anche sotto i riflettori della cronaca, a causa del primo incidente mortale provocato da un'auto di Uber in modalità autonoma in Usa a marzo, che comunque non ha inciso sul via ...