Suicidi in carcere | 2018 da record Serve una legge per prevenire solitudine e abusi

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Come ogni anno di questi tempi, arriva il solito triste bilancio suiin. Quante persone si sono tolte la vita nelle carceri italiane in questo? Sono state 65, più di tutti gli anni scorsi fino al 2011 quando, ancora in piena emergenza sovraffollamento, furono 66. Non voglio scendere nei dettagli del conteggio, che mi paiono davvero poco interessanti, con il Ministero che chiede di calare di qualche numero perché forse non intende calcolare qualeo il decesso del signore di 75 anni che si è lasciato morire di fame neldi Paola o quelli dei due detenuti morti per asfissia da gas, piuttosto imputati a tentativi di sballo.Né voglio dare colpe a condizioni di vita banalmente inadeguate (non ci si suicida perché la doccia del bagno è ammuffita) o a mancati controlli, secondo una logica che vorrebbe il povero agente di sezione responsabile di scelte tanto ...