Sisma Catania | i messaggi di solidarietà dei lettori di Tgcom24 | ' Coraggio'

Etna - Sisma di magnitudo 4.8 a Catania : dieci feriti lievi - case crollate e tanta paura : Molta paura, danni e dieci feriti lievi per una scossa di terremoto avvenuta stanotte a nord di Catania e legata all’attività dell’ Etna . Alle 3.19 c’è stata una scossa molto forte , di magnitudo 4.8, localizzata dall’Ingv di Catania a 1.1 km a sud di Lavinaio (a nord ovest di Acireale ) e ipocentro di appena 1,2 km. Versante Est dell’ Etna . Sono poi...

Etna - Sisma di magnitudo 4.8 a Catania. Paura nella notte : crollano case - 10 feriti - gente in strada : Dal 24 dicembre, da quando è cominciata l'eruzione del vulcano, sono state registrate dall'Ingv 73 scosse nel Catanese. Tra gli sfollati anche l'ex Iena Dino Giarrusso: "Mai sentita una botta così". Convocato dal prefetto centro di coordinamento. I danni maggiorio a Fleri....

Sisma Catania - numero feriti sale a 4 : 7.04 sale a quattro il numero dei feriti , tutti in maniera lieve, a causa del Sisma di magnitudo 4.8 verificatosi nella notte nel Catanese. Oltre ai due registrati nella casa di Fleri, nella stessa frazione di Zafferana Etnea un 80enne è stato estratto dalle macerie della sua abitazione dai soccorritori. Un altro ferito è stato soccorso nella frazione Pisano Etneo. Sempre a Zafferana Etnea una casa di riposo è rimasta lesionata ed è stata ...

Sisma Catania.Convocato Centro soccorsi : 05.17 Il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, ha convocato immediatamente a Palazzo Minoriti il Centro coordinamento soccorsi per fare il punto sul Sisma di magnitudo 4.8 della notte nel Catanese. Nelle zone interessate dal Sisma sono già operative squadre dei Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia locale, altre forze dell'ordine volontari, personale del 118e delle protezioni civili comunali.

Sisma Catania - gente in strada.No danni : 04.46 gente in strada nei paesi vicini all'epicentro del terremoto di 4.8 registrato a nord di Catania e avvertito anche a Taormina, nel Siracusano e nel Ragusano. Nelle ultime ore l'Etna ha fatto registrare un'ulteriore impennata dei valori dei tremori dei suoi condotti magmatici interni, segnale della presenza di grande 'energia' e di magma in movimento che spinge sulle pareti vulcaniche. Dalla mezzanotte sono state diverse le scosse di ...