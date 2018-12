Omicidio nel ragusano | spara e uccide al fratello della compagna | ' Non accettava la

Mattia Mingarelli trovato morto nel bosco : adesso si indaga per Omicidio : Ora si indaga anche per omicidio: nel caso di Mattia Mingarelli, il 30enne trovato morto ieri in Valmalenco dopo la scomparsa tra i boschi il 7 dicembre scorso si procede a 360 gradi. I vigili del...

Mattia Mingarelli trovato morto nel bosco - non si esclude l'Omicidio : Non viene esclusa nessuna ipotesi, nemmeno quella di un omicidio, nel caso di Mattia Mingarelli , il 30enne trovato morto ieri in Valmalenco dopo la scomparsa tra i boschi il 7 dicembre scorso. I ...

Sondrio - cadavere nel bosco : aperte tutte le piste - non escluso Omicidio : Si indaga a 360 gradi sulla morte di Mattia Mingarelli, 30enne di Albavilla , Como, che era scomparso nel nulla il 7 dicembre, e che era stato ritrovato cadavere in un bosco della Valmalenco , Sondrio,...

Padre e figlio uccisi da colpi di fucile in auto : duplice Omicidio nel crotonese : Stavano lasciando in auto la loro proprietà, dopo una giornata di lavoro, quando è spuntato un fucile caricato a pallettoni che ha fatto fuoco, uccidendoli sul colpo. Sono morti così, secondo una prima ricostruzione, Francesco Raffa, di 59 anni, e suo figlio Saverio, di 33, allevatori. Il duplice omicidio, forse un vero e proprio agguato, è stato portato a termine nel pomeriggio, in località Furci, a ...

Duplice Omicidio nel crotonese - uccisi padre e figlio : Roma, 22 dic. (AdnKronos) - padre e figlio sono stati uccisi a Pallagorio, in provincia di Crotone. Il Duplice omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi. I due uomini, secondo le prime informazioni, sarebbero stati uccisi a colpi di f

Duplice Omicidio nel Crotonese - uccisi padre e figlio - : I due, allevatori, sarebbero stati assassinati a colpi di fucile a Pallagorio, in località Furci. Erano incensurati e non sembra avessero legami con la criminalità

Duplice Omicidio nel Crotonese - uccisi padre e figlio : Duplice omicidio nel Crotonese, uccisi padre e figlio I due, allevatori, sarebbero stati assassinati a colpi di fucile a Pallagorio, in località Furci. Erano incensurati e non sembra avessero legami con la criminalità Parole chiave:

Duplice Omicidio a Pallagorio - padre e figlio uccisi a colpi di fucile nella loro auto : Le vittime sono due allevatori, padre e figlio, Francesco e Saverio Raffa, freddati nella loro auto, un fuoristrada Suzuki, a colpi d’arma da fuoco, dopo che lasciata la loro azienda stavano viaggiando all’altezza di una curva, lungo la strada provinciale che collega Pallagorio a San Nicola dell'Alto.Continua a leggere

Duplice Omicidio nel crotonese - uccisi padre e figlio : Due allevatori, padre e figlio, Francesco poco più che trentenne e Saverio Raffa di 60 anni sono stati uccisi nel pomeriggio nelle campagne di Pallagorio, in località Furci. Sul posto sono arrivati i ...

Duplice Omicidio nel crotonese - uccisi padre e figlio : padre e figlio sono stati uccisi a Pallagorio, in provincia di Crotone. Il Duplice omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno effettuando i rilievi. ...

Duplice Omicidio nel crotonese : ANSA, - PALLAGORIO, CROTONE,, 22 DIC - Due allevatori, padre e figlio, Francesco e Saverio Raffa sono stati uccisi nel pomeriggio nelle campagne di Pallagorio, in località Furci. Sul posto sono ...

Dramma a Roma - mamma morta nel Tevere : «Sparite gemelline di 6 mesi». Procura indaga per Omicidio-suicidio : Incredibile tragedia a Roma, dove una donna di 38 anni è stata trovata morta nel Tevere nelle prime ore di questa mattina: poche ore prima si sarebbe allontanata di casa insieme alle due...

Dramma a Roma - mamma morta nel Tevere : «Sparite gemelline di 5 mesi». Procura indaga per Omicidio-suicidio : Tragedia a Roma, dove una donna di 38 anni è stata trovata morta nel Tevere nelle prime ore di questa mattina: poche ore prima si sarebbe allontanata di casa insieme alle due figliolette, due...

Maccarese - bimbo di 11 anni annegò in un canale nel 2016 : adesso si indaga per Omicidio : Un video, girato durante gli ultimi attimi di vita di Alessandro Elisei, forse finalmente risolverà il mistero della sua prematura scomparsa. Il bambino, che all’epoca aveva solo 11 anni, è annegato in un canale vicino al castello di Maccarese, borgo nelle campagne tra Fiumicino e Roma, il 3 ottobre del 2016. Quelle immagini, della cui esistenza sono certi diversi testimoni, potrebbero finalmente dare una risposta su ciò che effettivamente è ...