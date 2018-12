calcioweb.eu

: Incredibile #Icardi, traversa da centrocampo! [VIDEO] - CalcioWeb : Incredibile #Icardi, traversa da centrocampo! [VIDEO] - joker_vinc8 : È incredibile come la @Gazzetta_it getta merda su ogni intoppo che c'è all'#Inter: #Icardi non ha ancora firmato -… - EnzoArlotta29 : RT @costantonio11: Incredibile. Quelli che chiedono #Icardi nuovamente dentro l'area di rigore sono quello che fino a qualche gironata fa g… -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018)– Si sta giocando l’ultimo match valido per la 18^ giornata del campionato di Serie A, un big match che promette grande spettacolo fino all’ultimo minuto. Nel frattempo episodioin avvio, calcio d’inizio,calcia direttamente dal dischetto del centrocampo e colpisce lacon Meret che sembra in difficoltà, il Napoli si salva e Inter vicino subito al vantaggio con una prodezza.Pronti viada centrocampo al fischio d’inizio pic.twitter.com/Fuzw8c0nOT— Paolo Vigo (@Pagolo) 26 dicembre 2018SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolodaCalcioWeb.