Spalletti | Nainggolan rientrerà presto Anche Miranda out

Inter - Spalletti : 'Con il Napoli sereni e lucidi. Nainggolan? Molto forte - ma le regole sono importanti. Sul mercato...' : Luciano Spalletti , allenatore dell' Inter , è Intervenuto a Sky Sport alla vigilia della sfida con il Napoli : 'Mancano tantissime partite e si può ribaltare qualunque situazione. Noi dobbiamo guardare loro e provare a prenderli. In questo gioco sono stati fatti ...

Chievo-Inter LIVE - le formazioni ufficiali : Spalletti ritrova Nainggolan - Di Carlo senza Birsa : Chievo-Inter LIVE – Al “Bentegodi” l’Inter proverà a non perdere terreno dal Napoli, vittorioso al “San Paolo” contro la Spal. Spalletti sceglie il 4-3-3 con Perisic e Politano a sostegno di Icardi, mentre a metà campo c’è Nainggolan con Brozovic e Joao Mario. Di Carlo, invece, punta su Giaccherini come trequartista alle spalle di Pellissier e Meggiorini. Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, ...

Spalletti - soliti problemi da Icardi a Nainggolan : "Ma ci pensa la società" : pensava di essere solido Luciano Spalletti. Solidissimo. D'altronde solo pochi mesi fa ha riportato l'Inter nell'Europa che conta. Lo pensava ma l'Inter non è un posto come gli altri, è una piazza in ...

Inter - Spalletti : "Nainggolan e Icardi? Mi interessa il campo. Skriniar pilastro" : Non è tempo di vacanze, per l'Inter: tre gare in otto giorni, come per il resto delle concorrenti di A. Non c'è neppure il classico clima disteso natalizio, fra mezze polemiche per rinnovi, e qualche ...

Nainggolan prepara il ritorno : "L'amarezza romana è passata. All'Inter e a Spalletti darò tutto me stesso" : E' l'uomo in meno dell'Inter 2018-'19. O meglio: il, mancato, fin qui, valore aggiunto dell' Inter di Spalletti, prototipo di calciatore-trascinatore che sul più bello è mancato. Per dire: le sfide ...