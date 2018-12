SG | Auto si capovolge due volte a Gähwil | due feriti

Pirata della strada sperona un' Auto e la fa capovolgere : è caccia all'uomo nel Napoletano : GIUGLIANO - Auto si capovolge dopo essere tamponata da un Pirata della strada , due feriti. È quanto successo in via Lago Patria dove una Matiz è stata tamponata da una Clio nera con a bordo una ...

Treviso - grave incidente stradale in tangenziale : l’Auto si capovolge - due morti : Il grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio in tangenziale a Treviso. Una vettura si è ribaltata dopo essere entrata in collisione con un mezzo pesante. Lo schianto è stato tremendo: due le vittime, un uomo e una donna di circa settanta anni. Inevitabili le conseguenze sulla circolazione stradale.Continua a leggere