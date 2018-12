Lo scandalo del Dio incarnato

Venezia - nuovo scandalo in laguna : il capitano affida il timone del vaporetto a una turista giapponese. Il video : In cabina, dietro al timone, c’è una turista giapponese con un’amica. Ridono e scherzano con il marinaio e il capitano dell’Actv, l’azienda che gestisce il trasporto locale. Il video, pubblicato su Facebook, ha scatenato le polemiche. Tanto che a Venezia sono stati costretti a intervenire gli stessi vertici dell’azienda, che hanno confermato di aver identificato i responsabili, che verranno sanzionati. “Un ...

scandalo 1MDB - la Malesia denuncia Goldman Sachs per “false dichiarazioni” sulla vendita di obbligazioni del fondo : La Malesia alza il tiro contro Goldman Sachs. Le autorità di Kuala Lumpur hanno sporto denuncia penale contro la banca d’affari Goldman Sachs per le “false dichiarazioni” rilasciate in relazione alle vendite di obbligazioni del fondo strategico pubblico 1Malaysia Development Bhd (1MDB), finito al centro di inchieste per riciclaggio e corruzione in diversi Paesi travolgendo tra l’altro la Banca Svizzera italiana. Dal fondo ...

Mense scolastiche - i veri responsabili dello scandalo non sono i lavoratori ma gli appalti al ribasso : Quanto è emerso in questi giorni sulle Mense scolastiche italiane ha lasciato tutti sconvolti. Vorrei però si entrasse nel merito della questione e delle dichiarazioni del ministro Giulia Grillo perché, al di là dell’indignazione materna, assolutamente condivisibile, la Grillo chiude infatti così la sua dichiarazione: “Oggi chi lavora nel settore delle Mense sa benissimo che vi sono regole chiare da seguire e tutti i mezzi possibili per ...

scandalo sessuale in Afghanistan – La FIFA prende provvedimenti dopo le denunce della Nazionale femminile : La FIFA ha preso seri provvedimenti nei confronti della Federcalcio Afghana dopo le denunce di abusi sessuali della Nazionale femminile di calcio La FIFA ha temporaneamente sospeso il presidente della Federcalcio dell’Afghanistan (Aff), Keramuudin Karim, dopo le rivelazioni sui presunti abusi sessuali inflitti alle giocatrici da allenatori e dirigenti federali. In un comunicato, la FIFA ha spiegato che la sospensione di Karim, per ...

Marchesa - le star tornano a indossare la griffe dello scandalo : Cindy CrawfordPriyanka ChopraMarchesaVanessa HudgensMarchesaAlyssa MilanoMarchesa NotteMolly SimsMarchesaRita OraMarchesaPatricia ClarksonMarchesaScarlett JohannsonAi Fashion Awards britannici la sfida si gioca, come sempre, a colpi di stile. Sullo scintillante red carpet di Kensington, è Cindy Crawford a dare lezioni di glamour. In posa, accanto alla figlia Kaia Gerber (eletta Modella dell’anno), è ricoperta da una pioggia di flash. Indossa un ...

Afghanistan - molestie e abusi nel calcio femminile : scandalo sui vertici della Federazione : Uno scandalo scuote il calcio femminile afghano, uno dei simboli delle “libertà” che le donne del paese asiatico hanno conquistato negli ultimi anni. A seguito di un articolo pubblicato dal Guardian, il presidente Ashraf Ghani ha ordinato all’ufficio del procuratore generale di avviare un’inchiesta su presunti abusi sessuali contro alcune atlete. Una vicenda che il presidente ha definito “scioccante per tutti gli afghani. Non ...

scandalo sessuale in Afghanistan - le giocatrici della nazionale di calcio denunciano : “abusate dai vertici federali” : L’ex capitano della nazionale afghana ha trovato il coraggio di denunciare gli abusi subiti da lei e dalle sue compagne nel recente passato Uno Scandalo sessuale senza precedenti, una situazione terribile che ha coinvolto l’intero calcio afghano. Le giocatrici della nazionale infatti hanno denunciato abusi e violenze subite da allenatori e dirigenti federali nel recente passato, sottolineando di aver dovuto offrire il proprio ...

La difesa del padre di Di Maio dopo lo scandalo lavoro nero : "Luigi non sapeva nulla" : Luigi Di Maio non era a conoscenza dei lavoratori impiegati in nero nell'azienda del papà. Lo ribadisce lo stesso Antonio Di Maio nel video pubblicato sulla propria pagina Facebook, nel quale legge ...

Antonio Di Maio ha pubblicato un video per discolpare suo figlio Luigi dallo scandalo dei lavoratori in nero e delle costruzioni abusive sui terreni di famiglia : Antonio Di Maio, padre del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha pubblicato un video su Facebook per discolpare suo figlio, sospettato di essere coinvolto in una serie di irregolarità relative alla sua impresa di costruzioni. Nel video – la

scandalo tra i carabinieri : le foto hot della marescialla diventano virali : Verrà trasferita in Sardegna la marescialla dei carabinieri finita nell’occhio del ciclone per alcune sue foto hot diffuse in rete. La donna, 30 anni, prestava servizio in una caserma di Roma Nord ma presto arriverà nell’Isola. Le immagini rubate ritraggono la carabiniera in divisa, ma anche seminuda e mentre mima un bacio saffico con una amica. Tutto è cominciato quando le foto a luci rosse della donna sono state rese pubbliche da ...

Così la "scandalosa" Colette divenne pioniera della liberazione femminile : A Keira Knightley, fortunata mortale che la natura ha sguarnito del fardello del seno, i costumi d'epoca stanno sempre da Dio. Forse per questo l'hanno calata nei panni di una fulgida icona del protofemminismo come Colette (al secolo Sidonie-Gabrielle Colette), scrittrice e pioniera di libertà, non solo sessuale, nella Parigi trionfante della Belle Epoque.Patinata, semplificata e girata in elegante salsa britannica da Wash Westmoreland, ...

Lo spot scandaloso del concessionario : come puoi fare all'amore con la tua impiegata in auto : La concessionaria, per la cronaca, ha risposto alle accuse dell'associazione Non una di meno affermando che si tratta di 'una trovata di marketing, non si offende nessuno'.