Hanno distrutto nella notte il presepe ' trans' di Rovereto 

agi

(Di martedì 25 dicembre 2018) Il" di Rovereto è statodi Natale. Alle polemiche dei giorni scorsi è seguito l'atto vandalico contro ilrealizzato da Agostino "Ago" Carollo. Il produttore discografico e disc jockey trentino aveva allestito in piazza Rosmini un'alternativo' diventato subito oggetto di scandalo per la popolazione della città della Quercia.Il promoter roveretano, nel contesto del Mercatino di Natale, proponeva Giuseppe e Maria rappresentati da manichini femminili di un negozio di abbigliamento. In mezzo una culla, vuota, che era un normale lettino a sponde mobili, senza bue e asinello. Una biondissima Maria, seduta su uno sgabello, indossava un foulard e abiti moderni di colore blu.Giuseppe, in piedi, era stato rappresentato senza una scarpa, con una felpa, una camicia blu e con una ...