DALLA SIRIA Card Zenari | il Natale di un popolo colpito da bombe e povertà

Il ritiro degli Stati Uniti DALLA SIRIA e l’inaffidabilità di Donald Trump : Il presidente americano non si aspettava una reazione così forte alla sua decisione sulla Siria: è la lealtà verso gli alleati a essere chiamata in causa. Leggi

Usa via DALLA SIRIA - Macron attacca Trump : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ritiro Usa DALLA SIRIA - Macron 'deplora' la decisione di Trump : 'Un alleato deve essere affidabile' : Il presidente francese Emmanuel Macron ha criticato l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di un Ritiro unilaterale dalla Siria , affermando che "un alleato deve essere affidabile. ...

Ritiro Usa DALLA SIRIA - Macron "deplora" la decisione di Trump : "Un alleato deve essere affidabile" : Mentre Trump sostituisce in anticipo Jim Mattis dimessosi per il disaccordo sul Ritiro da Siria e Afghanistan con il presidente, arriva la reazione del capo dell'Eliseo. Sui curdi Siriani - alleati americani contro Isis - ora incombono Erdogan e Assad

L'inviato USA per la coalizione anti-ISIS si dimette dopo il ritiro DALLA SIRIA - : In precedenza, la decisione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha causato le dimissioni del Segretario della Difesa James Mattis. Brett McGurk, l'ambasciatore degli Stati Uniti per la ...

Cosa succede ora che Trump vuole ritirarsi DALLA Siria : Mezzi americani nella città del nord della Siria Manbij (foto: DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images) Per il presidente degli Stati Uniti il suo compito in Siria è finito, l’Isis è stata sconfitta e non c’è più motivo di stare lì. Donald Trump ha fatto sapere alla sua maniera, con un tweet, lasciando la comunità internazionale nell’incertezza e creando parecchi grattacapi al Pentagono e all’interno del suo stesso partito. Con ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Trump ritira truppe DALLA SIRIA : si dimette Jim Mattis - 21 dicembre 2018 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Trump ritira truppe dalla Siria: si dimette Jim Mattis. Voto Manovra al senato , 21 dicembre 2018,

James Mattis - il capo del Pentagono lascia dopo il ritiro DALLA Siria. E Trump fa rientrare 7mila soldati dall’Afghanistan : Anche “Cane pazzo” lascia l’amministrazione Trump. dopo l’annuncio del ritiro delle truppe Usa dalla Siria, James Mattis ha annunciato le dimissioni da segretario alla Difesa. “Il presidente ha il diritto di avere un segretario della Difesa le cui vedute siano meglio allineate con le sue”, ha scritto nella lettera consegnata alla Casa Bianca. Formalmente “mad dog” Mattis, come è chiamato negli ...

Via DALLA SIRIA - ora Trump dimezza truppe in Afghanistan : Disimpegno internazionale. Gli Stati Uniti d’America di Donald Trump lasciano la Siria e adesso dimezzano la presenza delle proprie truppe

La prima grossa conseguenza del ritiro degli Stati Uniti DALLA Siria : Lo stimato segretario della Difesa Jim Mattis si è dimesso, in polemica con la decisione di Donald Trump

Usa - Jim Mattis lascia in polemica con Trump per il ritiro DALLA SIRIA - : Il capo del Pentagono da febbraio abbandona l'incarico dopo l'inattesa decisione dell'amministrazione di portare via le truppe dal Medio Oriente. Secondo il generale, "il presidente merita un ...

Gli Usa via DALLA SIRIA e dall'Afghanistan : il ministro della Difesa si dimette : Con molti osservatori che mettono in evidenza come la posizione assunta da Trump sia paradossalmente molto simile all'atteggiamento di Barack Obama sulla politica da seguire in Medio Oriente, una ...

Bufera su Trump per il ritiro DALLA SIRIA - il capo del Pentagono si dimette : «Gli Stati Uniti non vogliono essere il poliziotto del Medio Oriente. Ora tocca agli altri combattere». Donald Trump non arretra di un millimetro il giorno dopo l'annuncio a sorpresa...

I disastri della fuga di Trump DALLA Siria : New York. Giovedì sui canali Telegram dello Stato islamico si commentava la decisione improvvisa del presidente americano, Donald Trump, di ritirare tutti i soldati americani dalla Siria e di interrompere anche le missioni aeree. La notizia è vista dai terroristi come una chance inaspettata di roves