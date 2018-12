Ancona - un giovane migrante muore dopo essere stato travolto da un tir : Ancona, un giovane migrante muore dopo essere stato travolto da un tir Di origine afghana, si sarebbe aggrappato al mezzo per arrivare in Italia. E' deceduto per le gravi ferite riportate Parole chiave:

Ancona - rilasciato il giovane accusato di avere provocato il panico con lo spray. Verifiche sull'alibi : Sul giovane diciassettenne, che resta indagato per omicidio preterintenzionale e lesioni colpose sono in corso ulteriori riscontri sulla versione dell'alibi fornito agli inquirenti. Domani in forma ...

Ancona - dubbi sulla posizione del giovane fermato che avrebbe seminato il panico con lo spray : Il ragazzo, in stato di fermo, avrebbe dichiarato di avere un alibi. Quella notte era con la sua ragazza e non in discoteca -

Tragedia di Ancona – Gli amici di Michele invocano Totti - Francesco risponde : il messaggio dell’ex calciatore al giovane ferito [VIDEO] : Il messaggio di Totti per Michele, l’ex capitano della Roma sui social per spronare uno dei giovani rimasti feriti nella Tragedia di Ancona Dopo la Tragedia di Ancona, non si contano solo i morti e si cercano i responsabili, ma si prova anche a fare coraggio a chi è rimasto gravemente ferito tra la calca fuori dalla discoteca di Corinaldo. Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre anche Michele F. si è recato al concerto di Sfera ...

Ancona - trovata bomboletta di spray urticante. I giovani in discoteca e la foto su Whatsapp : «Chi è questo giovane col volto coperto?» : I ragazzi a Corinaldo fanno circolare foto di un giovane con cappello e volto camuffato: «Se qualcuno lo riconosce parli»