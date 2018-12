Top&Flop – Da Hamilton a… Ocon | promossi e bocciati in Formula 1 GALLERY

sportfair

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Il campione del mondo in carica si merita la promozione, insieme a Raikkonen e altri colleghi. Tra ispicca Vettel, colpevole di aver sbagliato troppo Il Mondiale 2018 si è chiuso con l’esaltazione della Mercedes e la delusione della Ferrari, battuta ancora una volta nell’era ibrida. Le ‘Frecce d’Argento’ hanno colpito nuovamente al cuore il Cavallino, tramortendolo nel corso di una seconda parte di stagione davvero perfetta, dove Lewisnon ha sbagliato praticamente nulla. Tutto il contrario di Sebastian Vettel, che non è riuscito a gestire la tremenda pressione accumulatasi su di lui gara dopo gara. Alcuni piloti hanno rispettato le attese, altri hanno invece deluso. Analizziamo insieme i Top&Flop di SportFair dopo il Mondiale 2018 di1:Top Lewis– Già il quinto titolo basterebbe per confermarlo tra i ...