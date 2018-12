Taranto | lega navale | open day dello sport Oggi

Taranto - assolto marocchino accusato di violenza su 17enne : “Fatto non sussiste”. Lega e Salvini dissero : “Bastardo - bestia” : Venne fermato e finì in cella con l’accusa di aver violentato una minorenne su una spiaggia di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Ha trascorso 4 mesi in carcere, mentre la Lega organizzò un flash mob tra i lidi e il deputato del Carroccio, Rossano Sasso, lo definì un “bastardo irregolare”. Anche Matteo Salvini mise il cappello sul fatto di cronaca: “Nel decreto Sicurezza che ho in testa bestie come lui saranno ...

Taranto Eni apre le porte dello stabilimento ad una delegazione di cittadini : i dettagli dell'incontro : Mimmo Mazza, al fine di curare in maniera professionale la cronaca della giornata, e prevede di coinvolgere un giornalista diverso per ogni occasione futura in questi ambiti. Questa visita nasce dall'...

Presente una delegazione di Area Due Mari Taranto e Brindisi all’assemblea nazionale della CIA : Taranto – Agricoltori e Istituzioni insieme per realizzare un grande progetto di manutenzione infrastrutturale del territorio italiano ma anche per

Taranto - Legambiente : oggi “a pesca di rifiuti” sul litorale : A Taranto, gruppi sub, scuole sub e associazioni di subacquei, volontari di Legambiente e tanti cittadini, si sono uniti per un’iniziativa dedicata alla cittadinanza attiva e al rispetto dell’ambiente: è stata effettuata una mappatura dei rifiuti presenti lungo il litorale antistante il lungomare della città. “Quest’anno, in Mar Piccolo, in corrispondenza della Pineta di Cimino, abbiamo raccolto 761 rifiuti in cento metri ...

Taranto : il legale si rifiuta di difendere l'uomo che ha gettato la figlia dal terzo piano : La bruttissima vicenda accaduta a Taranto domenica scorsa si fa ancora più chiara, e non mancano neanche i colpi di scena. Ieri sera infatti è arrivata la notizia che il legale che doveva difendere oggi in aula il 49enne che ha lanciato sua figlia dal terzo piano [VIDEO] e ferito l'altro figlio di 14 anni, si è rifiutato per ragioni personali e professionali di difendere il soggetto. L'interrogatorio di garanzia nei confronti dell'uomo è gia' ...