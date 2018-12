Milan su Sensi | muro Sassuolo

Varchi vigilati - stop agli alcolici e controlli alle zone sensibili Milano si 'blinda' ma non troppo : Restrizione per gli alcolici e Varchi vigilati, con una attenzione particolare per il concerto di fine anno in piazza. Come tutti gli anni, a Milano sta per scattare un'ordinanza di sicurezza ...

Meningite - a Milano serata di sensibilizzazione 'Gli altri siamo noi' : Milano, 28 nov. (AdnKronos Salute) - Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla pericolosità della Meningite e sulla vaccinazione, unico strumento per prevenirla. È questo l'biettivo dell’evento "Gli altri siamo noi" che si terrà venerdì 30 novembre a Milano allo Spazio Gessi. L'appuntamento, realizza

Olimpiadi Invernali 2016 - domani Milano e Cortina presentano il progetto a Tokyo. La candidatura italiana cerca consensi : domani sarà un giorno importante per la candidatura di Milano e Cortina d’Ampezzo alle Olimpiadi Invernali 2026. Il progetto verrà infatti ufficialmente presentato per la prima volta sulla scena internazionale: a Tokyo, capitale del Giappone che ospiterà i Giochi Estivi nel 2020, verrà illustrata la candidatura italiana durante l’Assemblea Generale dell’Associazione dei Comitati Olimpici Mondiali (ANOC). Di fronte a oltre 1000 ...

Inter-Milan - derby per Sensi. Marotta punta anche Tonali. E Barella è d'oro... : Quello che riguarderà i giovani centrocampisti italiani - come raccontano Carlo Laudisa e Matteo Pierelli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - sarà un mercato molto movimentato, soprattutto in estate. Merito anche della Nazionale che nelle ultime uscite, nel settore nevralgico, ha mostrato solo problemi di abbondanza. Da Sensi a ...

Sassuolo - Sensi al Milan? Il presidente Squinzi fa il punto della situazione : Stefano Sensi è stato accostato con insistenza al Milan nelle ultime ore, il calciatore potrebbe lasciare il Sassuolo già a gennaio Il centrocampista del Sassuolo, Stefano Sensi, interessa al Milan per mettere una pezza ai tanti infortuni di inizio stagione. Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare di tale ipotesi di trasferimento, ma adesso è intervenuto il patron del Sassuolo Squinzi a chiarire le volontà del club neroverde. Ecco ...

Calciomercato Milan - il club fa sul serio : Ibra - Caio e Sensi : Calciomercato Milan – Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, il prossimo weekend promette spettacolo con tante partite interessanti. Il percorso del Milan fino al momento è stato altalenante, un inizio positivo, poi una serie di risultati utili consecutivi fino alla sconfitta rimediata contro la Juventus. L’obiettivo del club è quello di conquistare la qualificazione in Champions League, per ...