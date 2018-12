Matteo Salvini | deriva mistica | il suo appello agli elettori cattolici

Manovra - Alessandro Sallusti estremo contro Matteo Salvini : 'Perché invidia i ricchi e chi vuole punire' : 'Un bel sette'. Questo il voto che Matteo Salvini ha dato alla Manovra del governo Lega-M5s. Giudizio che Alessandro Sallusti non condivide, affatto, e lo spiega dalle colonne de Il Giornale . Per il ...

Manovra - Alessandro Sallusti estremo contro Matteo Salvini : "Perché invidia i ricchi e chi vuole punire" : "Un bel sette". Questo il voto che Matteo Salvini ha dato alla Manovra del governo Lega-M5s. Giudizio che Alessandro Sallusti non condivide, affatto, e lo spiega dalle colonne de Il Giornale. Per il direttore, semmai, quel sette è da riferire ai "vizi capitali" di questa Manovra. E Sallusti li elenc

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto horror su Matteo Salvini : "Attento alla donna - ti spara nel cu***" : Siamo nello studio di Che tempo che fa, l'ultima puntata del programma di Fabio Fazio su Rai 1 prima della consueta pausa natalizia. E Luciana Littizzetto, come ogni anni, legge la sua personalissima letterina a Babbo Natale. Ne ha per tutti, compreso Matteo Salvini. Al quale riserva una battutaccia

Imola - Salvini "appeso" all'albero a testa in giù/ Manifesti in piazza Matteotti : indagano i carabinieri : Imola, Salvini "appeso" all'albero a testa in giù. Manifesti in piazza Matteotti: indagano i carabinieri. Le ultime notizie sul gesto

Matteo Salvini Babbo Natale visita i bambini all'ospedale Buzzi di Milano : «Auguri a Di Maio e a Moscovici» : «A Di Maio dico auguri e grazie perché stiamo lavorando bene, andiamo assolutamente d'accordo». Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini in visita all'ospedale dei bambini Buzzi di Milano. Quanto ...

Fabrizio Corona : ladri in casa il giorno prima di Natale. Guarda il video e il messaggio per Matteo Salvini : Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, Fabrizio Corona ha subito un furto nella sua casa di Milano. A raccontare l’accaduto è stato lo stesso ex manager fotografico che su Instagram ha... L'articolo Fabrizio Corona: ladri in casa il giorno prima di Natale. Guarda il video e il messaggio per Matteo Salvini proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Vittorio Feltri : "Sconvolto da Matteo Salvini che regala due miliardi alla Sicilia" : alla Lombardia e al Veneto che, tramite un referendum svoltosi nell' ottobre del 2017, hanno votato per ottenere la autonomia amministrativa regionale, non si concede ciò che il popolo ha chiesto con il proprio sacro suffragio. Lo Stato nega ogni libertà. Esso se ne infischia della volontà dei citta

Matteo Salvini - il messaggio ai suoi : "Tenetevi pronti - da oggi siamo in campagna elettorale" : La campagna elettorale per le Europee di maggio è già iniziata. Non a caso, Matteo Salvini, a poche ore dal sì del Senato al maxi-emendamento, ha provato subito a smarcarsi da una manovra a trazione smaccatamente grillina dandole come voto "un 7" e definendola "solo un punto di partenza". A fugare o

Immigrati - ennesima vittoria di Matteo Salvini : la Open Arms attraccherà in Spagna : "Open Arms ha un porto di destinazione. Ancora mancano 4 giorni di traversata nel Mediterraneo per arrivare ad Algeciras. Domani, vigilia di Natale la Open Arms si incontrerà con la Astral che le porterà cibo, coperte e medicine. Quest'anno Natale lo passiamo in mare". Così su Twitter la ong spagnol

Manovra - Matteo Salvini : “Non sono Batman o Gesù bambino - ma ora c’è un governo con le palle” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, commenta su Facebook l'approvazione della legge di Bilancio al Senato: "Non siamo geni, non abbiamo fatto miracoli, ma siamo persone coerenti e di parola. Non sono Batman e non sono Gesù bambino. Ma finalmente c’è un governo con le palle". Intanto Di Maio pubblica una nuova lista.Continua a leggere

Luigi Bisignani : "Matteo Salvini - il piano per oscurare i grillini". C'entra Israele : La notizia la rivela su Il Tempo Luigi Bisignani: l'Italia si appresta a trasferire la sua ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme, sulla scia di quanto deciso qualche mese fa, tra mille polemiche, dal presidente americano Donald Trump. Sarebbe questo, a detta dell'autore de "L'uomo che suss

Matteo Salvini sulla manovra : "Le do 7. È inizio di un percorso. Finalmente c'è un governo con le palle" : "Alla manovra do voto 7, perché è solo l'inizio del percorso". Questo il giudizio di Matteo Salvini sulla legge di bilancio, espresso a margine della sua visita al Pio Albergo Trivulzio, storica casa di riposo di Milano.manovra duramente contestata dalle opposizioni, con Il Pd che ha pure minacciato di ricorrere alla consulta contro l'iter anomalo seguito dalla discussione in Senato: "Facciano quello che ritengono di fare. Ieri ...