Etna | esplosioni e sciame sismico 130 scosse in 4 ore a Catania

L' Etna erutta alla vigilia di Natale : esplosioni e scosse di terremoto : L'Etna si è svegliato. Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull' Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal...

Terremoto - sciame sismico ed esplosioni sull’ Etna : eruzione di Natale del vulcano : In una sola ora i sismografi dell'Ingv hanno registrato ben quattro scosse superiori a magnitudo 3. La più forte ha ha avuto intensità pari a magnitudo 3.9. Da questa mattina ben nove scosse superiori a magnitudo 2.5, sempre con epicentro sull'Etna, nella città metropolitana di Catania. Tuta colpa di una nuova eruzione del vulcano che ha lasciato nei cieli una lunga nube di fumo.Continua a leggere

Sicilia : netta scossa di terremoto ed esplosioni sull'Etna - eruzione in atto : Attività sismica in repentino aumento sull'Etna nel corso di questa vigilia di Natale. Le ultime ore risultano piuttosto movimentate in quanto sono state registrate diverse scosse di terremoto con...