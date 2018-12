Arce Gli auguri di Gianluca Quadrini

Migliorare le condizioni delle madri detenute e dei loro figli in cArcere è una battaglia di democrazia : "Non parlarmi degli archi, parlami delle tue galere". Questo monito di Voltaire ci ricorda come niente più del sistema carcerario rappresenti la cartina di tornasole della condizione di una democrazia.E all'interno del mondo del carcere, ancora più indicativa dello stato di salute di una democrazia è la realtà vissuta dalle detenute, dalle detenute madri e dai loro bambini in particolare, soprattutto quando queste ...

BArcellona - due gli obiettivi sul taccuino del club blaugrana : il mercato invernale si infiamma : La stampa spagnola è convinta che il Barcellona sia pronto a sferrare l’attacco per Rabiot e de Jong nella prossima finestra invernale Barcellona al lavoro sul doppio binario di mercato che porta ad Adrien Rabiot e Frenkie de Jong. E’ quanto scrive oggi il quotidiano spagnolo ‘Marca‘ secondo il quale la dirigenza blaugrana sta lavorando sottotraccia alle due operazioni di mercato rivolte a rafforzare ulteriormente ...

Da assassino a sex symbol : sterminò la famiglia - ora riceve lettere d'amore in cArcere : Da killer a sogno proibito di centinaia di donne americane. Si parla di Chris Watts, 33 anni, protagonista di una delle storie di sangue più feroci dell'ultimo anno, è diventato una vera e propria celebrità con decine di donne innamorate che gli spediscono lettere d'amore. A riportare la vicenda è il Daily Mail.Watts, che ha ucciso in Colorado la moglie Shanann, incinta, e le figliolette Bella di 4 anni e Celeste di ...

Sci - Hirscher secondo Hirscher : 'State vedendo il miglior MArcel di sempre' : Sci, Coppa del Mondo: con Blardone sul muro della 3-Tre, la ricognizione è da brividi Com'è la vita quotidiana di Marcel Hirscher in un paese che è pazzo per lo sci alpino come l'Austria? 'La cosa ...

A BArcellona gli indipendentisti radicali stanno protestando contro il governo spagnolo : Da questa mattina ci sono scontri tra polizia locale e manifestanti: quattro persone sono state arrestate

Tennis - MArcelo Rios torna nel circuito ATP? “Voglio vincere un torneo e fare la storia” : Il cileno Marcelo Ríos vuole tornare nel circuito ATP all’età di 43 anni per vincere un torneo professionistico e fare la storia Marcelo Ríos punta a tornare nel circuito ATP, alla veneranda età di 43 anni. L’ex Tennista, o forse non più “ex”, intende rientrare a pieno regime dopo il ritiro datato 2004, una vera e propria impresa. Rios ha chiesto una wild card per disputare il Challenger ATP di Columbus: “Sono ...

BArcellona - ufficiale l’acquisto dell’ex Inter Murillo : cifre e dettagli : Jeison Murillo è un nuovo calciatore del Barcellona, il club blaugrana lo ha prelevato dal Valencia dopo un’annata ottima nella Liga Il Barcellona ha acquistato dal Valencia il difensore centrale colombiano Jeison Murillo, ex calciatore dell’Inter. Il club blaugrana si è assicurato le prestazioni del difensore con la formula del prestito con riscatto opzionale fissato a 25 milioni di euro, puntando dunque in maniera decisa sul ...

In cArcere il truffatore seriale degli anziani friulani : Usava la cosiddetta truffa del finto avvocato : si fingeva un legale o un rappresentante delle Forze dell'ordine per raggirare gli anziani . Il copione era sempre lo stesso: un figlio o un nipote si ...

Violenta la figlia per 10 anni - in cArcere 48enne pescarese : Ha Violentato per dieci anni la figlia, abusando di lei da quando aveva solo otto anni. Ieri per il padre orco, un 48enne della Provincia di Pescara, si sono aperte definitivamente le porte del carcere. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso Corte d' Appello dell'Aquila. Il 48enne, che in primo grado era stato condannato a dieci anni per ...

Slalom Saalbach : ha vinto MArcel Hirscher - Manfred Moelgg migliore azzurro! - Coppa del Mondo sci - : Diretta Slalom Saalbach streaming video e tv, risultato della gara di Coppa del Mondo di sci alpino maschile: ha vinto Hirscher , oggi 20 dicembre, .

La supertestimone ridicolizza la governance Eni - e tira in ballo MArcegaglia - : Così si fanno queste cose in tutto il resto del mondo», si sfoga con garbo la Litvack sorridendo al collegio dei giudici. La questione fu rimandata al board. Nel frattempo, l'11 luglio, Zingales ...

Violenza sessuale sulla figlia minore e maltrattamenti in famiglia - finisce in cArcere 48enne : Pescara - I carabinieri della Stazione di Scafa hanno tratto in arresto in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso Corte d’ Appello di L’ Aquila, A.F. quarantottenne di Scafa che dovrà scontare 8 anni di reclusione per i reati di Violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Per dieci anni, l'uomo, aveva usato Violenza nei confronti dei familiari, abusando della figlia sin da quando aveva otto anni. ...