Open Arms | Fa freddo e manca cibo | dateci un porto Salvini | In Italia

Open Arms in viaggio verso la Spagna - Salvini “chiude i porti” anche alla Sea Watch : Dopo aver costretto oltre 300 persone a bordo della Open Arms a far rotta verso la Spagna, al freddo e in condizioni precarie, Malta e Italia chiudono i porti anche alla Sea Watch 3, che ha recuperato circa 30 naufraghi al largo delle coste della Libia. Matteo Salvini: "La nostra risposta non cambia".Continua a leggere

Neonato salvato in mare lotta tra la vita e la morte. Malta lo preleva con un elicottero dalla Open Arms : Sam, un bimbo di appena tre giorni di vita nato su una spiaggia della Libia, è il migrante più piccolo tra i 311 salvati ieri dalla nave umanitaria Open Arms, che la Ong catalana Proactiva ha nuovamente schierato nel Mediterraneo centrale dopo un periodo trascorso sulla rotta Marocco-Spagna. Per le sue precarie condizioni di salute, il bimbo nella ...

Migranti Open Arms - Boldrini : “Negando lo sbarco Salvini si dimentica il Vangelo” : "Negando alla nave della ong Open Arms l'attracco nei porti italiani, Salvini si comporta in modo sprezzante nei giorni che precedono il Natale e dimentica non solo i valori della Costituzione ma anche quelli del Vangelo, che si permette di strumentalizzare all'occorrenza", tuona l'ex presidente della Camera Laura Boldrini.Continua a leggere

Migranti : la nave Open Arms diretta in Spagna : La nave Open Arms con a bordo 311 Migranti, tra cui la donna e il neonato che sono già stati soccorsi da Malta, è diretta in Spagna. Lo confermano fonti italiani secondo cui la nave avrebbe avuto il via libera dalle autorità spagnole. Secondo quanto ha detto la portavoce della ong Laura Lanuza a Afp il porto indicato sarebbe quello di Algeciras, vicino Gibilterra. "L'arrivo ...

