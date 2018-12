Lady Gaga si è commossa guardando il palco di Enigma | la sua residency a Las Vegas

Video - testo e traduzione di Always Remember Us This Way di Lady Gaga - una toccante ballad piena di passione : Il successo di "A star is born" è un successo musicale, grazie alla colonna sonora alla quale Stefani Germanotta ha collaborato come parte attiva: Always Remember us This way di Lady Gaga è una ballad toccante, scritta a quattro mani con Hillary Lindsey, Lori McKenna e Natalie Hemby. La voce della popstar è accompagnata dal pianoforte per tutta la prima strofa, in un 4/4 tipicamente pop. Gli accordi eseguiti al piano stanno continuamente sul ...

Da Lady Gaga a Bohemian Rhapsody - le shortlist dei candidati agli Oscar 2019 in attesa dei 5 ufficiali : Manca poco agli attesissimi Oscar 2019, e alcune ore fa sono state rivelate le shortlist di nove categorie selezionate dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Una grande scrematura per quelle che poi saranno le liste ufficiali dei candidati agli Oscar 2019; i cinque nomi di ogni categoria, però, li conosceremo solamente il 22 gennaio prossimo. A sorpresa l’Academy ha rilasciato le liste delle categorie Documentario, ...

Clint Eastwood confessa che non avrebbe scelto Lady Gaga per A Star Is Born - ma è stato smentito dal film : Fosse stato per il vecchio Clint, uno dei film di maggior successo dell'anno non avrebbe avuto per protagonista la Germanotta: Clint Eastwood ha confessato che inizialmente ha avuto diversi dubbi sulla scelta di Lady Gaga per A Star Is Born, ma che il film ha ribaltato il suo giudizio. Il veterano di Hollywood, in uscita col film sul narcotraffico The Mule in cui torna a lavorare con Bradley Cooper dopo averlo diretto in American Sniper, ne ...

Lady Gaga vorrebbe un matrimonio "estremamente elaborato" : La star è ufficialmente fidanzata con Christian Carino

Cos’è l’Enigma di Lady Gaga e come sarà la residency a Las Vegas - tra pop e jazz (video) : L'Enigma di Lady Gaga sta gradualmente prendendo forma, anche se non tutti hanno capito di cosa si tratta. La popstar e attrice, nominata ai Golden Globes per A Star Is Born, ha recentemente condiviso diverse clip per anticipare il suo prossimo progetto, il debutto a Las Vegas con la sua prima residency in carriera. Il primo appuntamento è previsto il 28 dicembre con l'anteprima e poi decine di spettacoli già programmati fino a novembre 2019. ...

L’elenco delle nomination ai Grammy Awards 2019 - da Lady Gaga a Taylor Swift : Ufficializzate dalla Recording Academy tutte le nomination delle varie categorie ai Grammy Awards 2019. La 61° edizione della cerimonia, in cui verranno aggiudicati i premi musicali più rilevanti per ogni artista, andrà in onda il prossimo 10 febbraio allo Staples Center di Los Angeles. I nomi dei candidati ai Grammy Awards 2019 avrebbero dovuto essere rivelati due giorni fa ma, come ha spiegato la Recording Academy (l'associazione di ...

Grammy Awards 2019 - le nomination : bene Lady Gaga e Shawn Mendes - meno Taylor Swift e Ariana Grande : Scopri tutti gli artisti candidati

Parte da favorita Lady Gaga ai Golden Globes 2019 (e dunque agli Oscar) con le nomination di A Star Is Born : “Grata a Bradley Cooper” : Sulla carta è già il trionfo più atteso, quello di Lady Gaga ai Golden Globes 2019 per A Star Is Born, tanto come miglior attrice protagonista quanto per la colonna sonora con Shallow. Tra i film più acclamati dell'anno dalla critica e tra i maggiori incassi al box office nel mondo, A Star Is Born ha ottenuto 5 nomination ai Golden Globes 2019 e tanto il film quanto i suoi protagonisti partono certamente da favoriti per la vittoria del ...

Madonna riaccende la faida contro Lady Gaga : l'accusa è di averle rubato una frase : Oh oh

Lady Gaga ha condiviso il primo video delle prove di Enigma - la sua residency a Las Vegas : Super tecnologica

Madonna contro Lady Gaga - ancora : tra accuse di imitazione e gelosie sarebbe ora di finirla con gli infantilismi : Nel momento di maggior successo di pubblico e critica per la Germanotta, la Ciccone torna all'attacco: Madonna contro Lady Gaga, lo schema si ripete, ancora e con le stesse modalità. La Regina del Pop, in attesa di tornare sul mercato con un nuovo album di inediti a cui sta lavorando in Portogallo, ha pensato bene di tornare a scagliarsi contro la più accreditata delle sue eredi: musicista, cantautrice, performer, attrice e attivista per i ...

Su Twitter una boyband coreana è più famosa di Lady Gaga e Ariana Grande : LOS ANGELES, CA – NOVEMBER 15: Korean K-pop band ‘BTS’ are seen at ‘Jimmy Kimmel Live’ on November 15, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by RB/Bauer-Griffin/GC Images) Altro che ristoranti di dumpling cinesi, siamo nel bel mezzo di un’invasione K-pop sudcoreana e pochi (sopra i 20 anni) in Italia se n’erano accorti. Bastava dare un’occhiata ai trend topic su Twitter fino a poche ore fa per ...

Lady Gaga e Katy Perry nemiche-amiche? Rivelazioni e smentite dopo il caso Kesha vs Dr. Luke : Lady Gaga e Katy Perry hanno vissuto un lungo periodo di rivalità a causa della contemporanea ascesa nella scena musicale pop americana. Che fosse pompata dai media o autentica, la contrapposizione tra le due c'è stata innegabilmente, ma negli ultimi anni è stata molto mitigata da dichiarazioni di stima e affetto reciproche. La questione è però tornata d'attualità venerdì 30 novembre, quando è trapelato in rete un estratto da una vecchia ...

Il femminismo di Lady Gaga chiama in causa gli uomini : “Molestare era la regola - ora unitevi a noi” : Ormai consacrata tra le grandi dive di Hollywood dopo il successo mondiale di A Star Is Born, Lady Gaga è sulla copertina di The Hollywood Reporter insieme a grandi attrici come Nicole Kidman, Glenn Close, Kathryn Hahn, Regina King e Rachel Weisz per un numero intitolato "Forza nella vulnerabilità". THR ha voluto dedicare l'ultimo numero dell'anno alla forza delle donne, che emerge più evidente che mai dal racconto delle loro fragilità, in ...