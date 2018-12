Manovra | la web tax preoccupa piccoli è start up

Dalla webtax alle pensioni d'oro - ecco cosa cambia nella Manovra : FONDO COMPETITIVITÀ Nello stato di previsione della spesa del ministero dell'Economia sono previste misure volte a definanziare le risorse del fondo per favorire lo sviluppo del capitale immateriale, ...

Manovra - le modifiche : clausole di salvaguardia Iva da 23 miliardi nel 2020. Web tax al 3% sui ricavi da servizi digitali : Possibili aumenti dell’Iva per un totale di 23 miliardi nel 2020 e quasi 29 nel 2021 e nel 2022 come clausole di salvaguardia per rassicurare Bruxelles. Il taglio progressivo, per tre anni, dell’adeguamento all’inflazione per le pensioni sopra i 1.522 euro. Un’imposta del 3% sui ricavi da servizi digitali, che colpirà i soggetti con ricavi superiori a 750 milioni di euro. La vendita di immobili pubblici, che porterà però ...