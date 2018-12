Leeds | Bielsa sempre più ' loco' | cucina e camera da letto nel campo di allenamento

Leeds - Bielsa 'loco' per Bamford. Super gol in allenamento - e lui lo abbraccia. IL VIDEO : La dinamica La conferma arriva dal mondo dei social, dove il profilo Twitter del club ha postato un VIDEO dell'ultimo allenamento della squadra. Lancio chirurgico e gol al volo di sinistro pazzesco. ...

Leeds United - è in vendita la sedia di Marcelo Bielsa : costa 80 sterline : L'ultima follia del "Loco" Bielsa... non viene da lui. Lo riguarda, quello sì, ma stavolta è "colpa" del Leeds. Cos'è successo? Il Leeds United - secondo in Championship con 27 punti - ha messo in ...