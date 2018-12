Istat | fiducia in calo a dicembre | giù per i consumatori | imprese ai minimi da due anni

Istat : cala fiducia imprese - consumatori : 10.33 A dicembre,l'Istat stima un calo dell' indice del clima di fiducia dei consumatori da 114,7 a 113,1. cala anche la fiducia delle imprese, da 101,0 a 99,0. Il peggioramento riguarda tutte le componenti di fiducia dei consumatori:clima economico scende da 131,5 a 129,4, il clima personale da 108,9 a 107,0, il clima corrente da 111,5 a 110,0 e il clima futuro da 118,7 a 116,0. Per le imprese,l'indice cala in tutti i settori,ad eccezione ...

Istat : cala fiducia consumatori - imprese : 11.05 cala a novembre la fiducia di consumatori e imprese:l'Istat stima per il mese una flessione dell'indice per i consumatori da 116,5 a 114,8, mentre l'indice per le imprese va da 102,5 a 101,1 L'umore delle imprese, dopo la crescita della seconda metà del 2017, entra in fase di stasi nel I semestre 2018 e comincia a scendere da luglio 2018.I consumatori,spiega l'Istat,sono preoccupati invece soprattutto dal deterioramento di giudizi e ...

Istat : più fiducia utenti - giù imprese : 12.24 Cresce la fiducia dei consumatori ma continua a scendere quella delle imprese a ottobre. In particolare, segnala l'Istat, il primo indice passa da 116,1 a 116,6, mentre il secondo si contrae per il terzo mese consecutivo e cala da 103,6 a 102,6. Segnali eterogenei provengono dalle componenti del clima di fiducia dei consumatori. In particolare, l'istituto di statistica rileva un aumento solo per il clima futuro (da 120,3 a 121,5), mentre ...