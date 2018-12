Droga | trovato con cocaina ed hashish | 44enne arrestato dai carabinieri a Cori

Trovato il ragazzo dello spray. Minorenne : fermato per Droga : Ha un volto e un nome il ragazzo presunto responsabile del panico che ha causato sei vittime e sette feriti gravi nella discoteca di Corinaldo, dopo aver spruzzato uno spray urticante tra la folla. Si ...

Ai domiciliari trovato con Droga sotto al materasso : denunciato : Controlli antidroga tra Brindisi ed Erchie: un 23enne e un 36enne sono stati denunciati. A Brindisi è finito nei guai un 23enne già ai domiciliari per reati legati a fatti di droga. A seguito di una ...

Roma : elude domiciliari e viene trovato con Droga - arrestato evaso : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 45enne Romano, gia’ noto per i suoi precedenti e gia’ sottoposto agli arresti domiciliari, con l’accusa di evasione. Ieri pomeriggio, transitando in via Nicola Maria Nicolai, a San Basilio, i Carabinieri hanno notato e riconosciuto l’uomo in strada che, alla loro vista, ha tentato di coprirsi nella speranza di eludere il ...

Trovato con armi e Droga in casa - arrestato possibile quarto uomo della banda che pianificava l'azione criminale ai danni dell'imprenditore ... : La Polizia di Stato ha arrestato S. D. 33enne di Sorgono, residente a Tonara ma domiciliato a Cagliari, con precedenti penali. Il personale della Squadra Mobile e dell'UPGSP - Squadra Volante della ...

Trovato con Droga e armi - quarantenne di Catania finisce in manette : Nella serata di ieri, agenti delle Volanti e della Squadra Cinofili dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, hanno arrestato Orazio Coco, catanese, 40 anni, ...

Ritrovato il corpo di Manuel Careddu - il 18enne ucciso in Sardegna per un debito di Droga : Sarebbe stato fatto a pezzi e poi sotterrato il corpo di Manuel Careddu, il 18enne ucciso lo scorso 11 settembre nell'Oristanese. Il cadavere del giovane, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato ad una profondità di circa 20 centimetri dal suolo in un triangolo di territorio, tra Ghilarza, Aidomaggiore e Abbasanta, in provincia di Oristano.Si tratta di un terreno roccioso nel quale aveva lavorato Cristian Fodde, uno ...

Trovato con 84 chili di Droga - arrestato nel Catanese : Finanzieri del Comando provinciale di Catania hanno arrestato un albanese di 35 anni che in casa, a Tremestieri Etneo, nascondeva 84 chili di marijuana. In particolare, i militari del Nucleo di ...