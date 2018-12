Capodanno Rai in piazza a Matera | scatta il divieto di spray al peperoncino

Pallanuoto – Capodanno in California per il Settebello : common training con gli USA a Long Beach : Il Settebello in common training con gli USA a Long Beach: gli azzurri a lavoro anche a Capodanno Capodanno in California. Il 26 dicembre il Settebello vola a Long Beach per sostenere un common training con gli Stati Uniti, in programma fino al 3 gennaio 2019. Gli atleti convocati sono Zeno Bertoli e Nicholas Presciutti (AN Brescia), Jacopo Alesiani, Lorenzo Bruni, Luca Damonte, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Andrea Fondelli e Gianmarco ...