Serie A Sassuolo | Berardi | «Devo consacrarmi per meritare una big»

Biglietti Sassuolo-Torino - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per il match del Mapei Stadium : Dopo una sedicesima giornata spalmata addirittura su quattro giorni, il diciassettesimo turno della Serie A 2018-2019 si disputerà integralmente sabato 22 dicembre a partire dalle 12.30 sino all’incontro serale delle 20.30 tra Juventus e Roma. Una delle partite in programma alle ore 15.00 vedrà l’interessante sfida tra Sassuolo e Torino al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con entrambe le compagini a caccia di tre punti fondamentali ...

Calcio - i migliori italiani della 16°a giornata di Serie A. Domenico Berardi trascina il Sassuolo - Quagliarella non perde il vizio del gol : La sedicesima giornata di Serie A ci ha lasciato molti gol, emozioni ed una capolista solitaria, che risponde al nome della Juventus, capace di sconfiggere il Torino del derby della Mole. Buone anche le prestazioni degli italiani, che hanno lanciato molti segnali al commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio le migliori prestazioni dei calciatori del Bel Paese nella nostra top-3. 3 – ...

Serie A - Frosinone-Sassuolo 0-2 : decisivi un autogol di Ariaudo e Berardi : Prosegue il digiuno di vittorie del Frosinone in casa. I gialloblù non hanno ancora conquistato un successo allo Stirpe. A fare terra bruciata in terra frusinate è questa volta il Sassuolo. In un ...

Serie A calcio - i risultati di oggi (16 dicembre) : Sassuolo - Sampdoria - Fiorentina vincono e si rilanciano : Si sono disputate tre partite nel pomeriggio valide per la 16^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, precedute dal pareggio a reti bianche tra SPAL e Chievo nel lunch match e in attesa di Cagliari-Napoli e Roma-Genoa che chiuderanno questa domenica. Sassuolo, Sampdoria, Fiorentina hanno vinto e si sono portate rispettivamente in sesta, settima, ottava posizione divise tra loro da appena un punto. Le tre formazioni si confermano in piena ...

Serie A - la Fiorentina manda ko 3-1 l'Empoli. Vittorie per Sassuolo e Samp : Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le Vittorie di rigore di Inter e Juventus contro Udinese e Torino, la 17a giornata di Serie A è proseguita con l'anticipo dell'ora di pranzo tra la Spal di Leonardo Semplici e il Chievo Verona di Mimmo Di Carlo terminato con uno scialbo 0-0. Alle 15 si sono giocate altre tre partite con la Fiorentina di Pioli che ha vinto per 3-1 in rimonta il derby contro l'Empoli: al gol di Krunic hanno risposto ...

Serie A LIVE - le partite delle 15 : 1-1 a Firenze - Sassuolo in vantaggio [VIDEO] : Serie A LIVE – La sedicesima giornata del campionato di Serie A entra nel vivo con le partite delle 15: in Ciociaria va in scena il match tra Frosinone e Sassuolo, a Firenze il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli, a Genova il match tra Sampdoria e Parma, unite da un solido gemellaggio. Di seguito gli aggiornamenti sulle tre gare. 44′ – Sassuolo IN vantaggio! AUTORETE DI ARIAUDO! Berardi imbuca per Duncan, che va al ...

Probabili formazioni Frosinone – Sassuolo - 16^ giornata di Serie A - 16/12/2018 : Frosinone – Sassuolo, le Probabili formazioni e l’analisi del match della 16^ giornata di Serie AA Frosinone ci credono. Dopo una prima parte del girone di andata sotto le aspettative, la vittoria di Ferrara ha rilanciato i padroni di casa che sono riusciti a raccimolare punti importanti in queste ultime giornate, tralasciando la debacle in casa del Napoli nella scorsa. Servirebbe una vittoria ma davanti ai frusinati ci sarà il ...

Serie A - Sassuolo-Fiorentina 3-3 : il tabellino : Sassuolo-Fiorentina 3-3, primo tempo 0-0, MARCATORI Duncan, S,, Babacar, S,, Simeone, F,, Sensi, S,, Benassi, F,, Mirallas, F, Sassuolo, 4-3-3, Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, ...

Serie A - Sassuolo-Fiorentina 3-3 : pari Mirallas al 96'! : REGGIO EMILIA - Il weekend pazzo del campionato italiano prosegue con Sassuolo-Fiorentina. La squadra viola, sotto di due gol all'80', la riprende con i gol di Benassi all'89' e con la forza della ...

Serie A - Sassuolo-Fiorentina 3-3 : 14.36 Tuoni e saette al 'Mapei': pirotecnico 3-3 tra Sassuolo e Fiorentina. Brutto 1°tempo.Neroverdi pericolosi con l'ex Babacar e la punizione di Sensi,un solo spunto viola, con Benassi (esterno rete).Ripresa.Lafont si oppone a Berardi, poi la gara 'esplode': uno-due Sassuolo con la saetta di Duncan (62') e il facile raddoppio di Babacar (67').Al 70' accorcia Simeone (tap-in dopo palo Edimilson),ma Sensi cala subito il tris con una gran botta ...

Serie A 15° giornata : le probabili formazioni di Sassuolo Fiorentina - 9-12-2018 : Sassuolo-Fiorentina, 15° giornata di Serie A: le probabili formazioni, l’analisi e le info del lunch match Si è un po’ afflosciato il Sassuolo, che non vince da tre turni e deve ancora fare a meno del proprio bomber principe, Boateng (4 reti). Occhio ai due ex, Matri e Babacar, che potrebbero tramutare in realtà la solita legge del ‘gol dell’ex’.Molto peggio è messa la Fiorentina, incapace di vincere da fine settembre (anche su campi non ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «La Fiorentina non dà punti di riferimento» : Sassuolo - L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parla così nella conferenza stampa alla vigilia della gara tra i neroverdi e la Fiorentina : 'Si gioca a tutte le ore e dobbiamo adeguarci, non ...