Salvini | Boeri rema contro | si dimetta

Scontro perenne. Boeri : "Rinvio delle assunzioni nella PA è gravissimo". Salvini : "Rema contro - si dimetta" : Il rinvio delle assunzioni nella pubblica amministrazione fino alla metà di novembre del 2019 contenuto nel maxi emendamento del Governo "è un fatto gravissimo" che mette l'Inps in grave difficoltà di fronte alle sfide che dovrà affrontare a partire dall'introduzione di quota 100 e reddito di cittadinanza. Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri all'Ansa spiegando che si dovrà rimandare l'assunzione di ...

Salvini attacca Boeri : Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, "è ormai da mesi in campagna elettorale con il Pd e magari sfiderà Minniti alle primarie". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a ...

Pensioni - Salvini : Boeri sfiderà Minniti alle primarie Pd. Di Maio : quota 100 si farà : I vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio insistono su quota 100 e attaccano il presidente dell'Inps Tito Boeri, secondo il quale «con la quota 100 i conti non...

Pensioni quota 100 conviene al lavoratore : scontro Salvini-Boeri : Pensioni quota 100 potrebbe riservare una bella sorpresa. Contrariamente a quanto spesso paventato, l'uscita in anticipo dal mondo del lavoro per chi ha raggiunto i parametri previsti potrebbe essere conveniente per il lavoratore. Tutto dipende da come vengono effettuati i calcoli. E questa chiave spiegherebbe anche lo ...

Pensioni - Boeri : «Quota 100 - mancano fondi» Salvini : «Ha stufato» : Secondo il presidente dell'Inps «il governo si è posto come obiettivo quello di aumentare i pensionati», ma non sono stati previsti abbastanza fondi

Pensioni - Boeri : “Per quota 100 mancano risorse per 2020-2021”. Salvini : “Ha stufato - si dimetta e si candidi con il Pd” : Per quota 100 mancano “risorse aggiuntiva per il 2020 e il 2021 rispetto al primo anno”. Secondo Tito Boeri, presidente dell’Inps, la manovra del governo Lega-M5s non ha previsto le risorse necessarie per l’intervento che intende fare sulle Pensioni. Un’accusa a cui ha replicato il vicepremier della Lega Matteo Salvini: “E’ in perenne campagna elettorale: ha stufato. Si dimetta, si candidi col Pd alle ...

Salvini a Napoli - scontri con la polizia : un ferito - Botta e risposta con Boeri : nessun taglio a chi anticipa la pensione : Tensione a Napoli durante la visita di Matteo Salvini , arrivato in città per il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica , tenutosi in prefettura. A pochi metri alcuni giovani del centro sociale ...

RIFORMA PENSIONI/ I conti che non tornano tra Boeri - Di Maio e Salvini : Dopo il varo della manovra il Governo punta su una RIFORMA delle PENSIONI all'insegna di Quota 100. Ma non è facile far quadrare i conti.

Pensioni : Salvini e Di Maio contro Boeri e Bankitalia sulle proposte di riforma : Ci risiamo, la riforma delle Pensioni [VIDEO] non passa solo per le misure e le indiscrezioni quotidiane su quanto ci sara' nella prossima Legge di Bilancio, ma soprattutto sui recenti scontri tra Salvini e Boeri e tra Di Maio e Bankitalia. Non si parla d’altro negli ultimi giorni: mentre Boeri si dice contrario alle intenzioni del Governo su quota 100 e stop aspettativa di vita dal 2019 sulle Pensioni anticipate, Salvini ha da poco invitato il ...

La guerra di cifre - e non solo - tra Boeri e Salvini : ... in un mondo normale se non sei d'accordo con niente delle linee politiche, economiche e culturali di un governo e tu rappresenti politicamente, perché il presidente dell'Inps fa politica, un altro ...

La guerra di cifre (e non solo) tra Boeri e Salvini : Un miliardo per ogni anno del sistema "38+62": l'introduzione di quota 100 nel sistema pensionistico rischia di minare la solidità del sistema previdenziale italiano. È l'allarme lanciato dal presidente dell'Inps Tito Boeri, nell'audizione alla commissione Lavoro della Camera. Ma la cosa suscita, una volta di più, le ire di Matteo Salvini. “Operazioni spericolate” "È ...

Salvini contro Boeri : 'Vuole mandare la gente in pensione a 80 anni' : Matteo Salvini non ci sta e attacca il presidente dell'Inps, dott. Tito Boeri, rispondendogli su Facebook. L'alto dirigente Inps nei giorni scorsi aveva criticato le ipotesi di riforma pensioni [VIDEO] basate su quota 100 ed il superamento della legge Fornero, cavalli di battaglia del governo a guida Lega e M5s: secondo Boeri le mosse proposte dal Carrocccio non farebbero altro che provocare ulteriori debiti nel sistema pensionistico, debiti ...

Tito Boeri "Quota 100? Debito sale di 100 miliardi"/ Pensioni Inps - Cgil con Salvini : "si superi la Fornero" : Inps, Tito Boeri contesta la Manovra: "con Quota 100 il Debito aumento di 100 miliardi". Penalizzati giovani e donne, la critica al Governo: "Pensioni non sono privilegio". Salvini replica